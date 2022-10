Faktet që turbullojnë showbizin amerikan/ Legjenda e rokut amerikane, Mick Jagger gjithashtu kishte një lidhje me anëtarët e Rolling Stones

Legjenda e muzikës rrok, Mick Jagger është i famshëm si një nga burrat më të pangopur dhe më jobesnik në skenën muzikore botërore dhe ka rënë në dashuri me disa nga gratë më të dëshirueshme në planet, duke përfshirë: Jerry Hall, Marian Faithful, Anita Pallenberg dhe Marsha Hunt. Megjithatë, një libër i ri vjen për të “mjegulluar” reputacionin e këngëtarit legjendar Mick Jagger dhe zbulon se ai kishte një marrëdhënie edhe me anëtarët e Rolling Stones. Autorja Leslie Ann Jones shkruan në librin e saj të ri ‘The Stone Age’ se është koha për të rivlerësuar Jagger si një “ikonë biseksuale”, duke sugjeruar se ai kishte një marrëdhënie me kitaristin ikonë Keith Richards në ditët e para të grupit – si dhe kitaristi Mick Taylor, i cili ishte me Stones nga 1969 deri në 1974.









Të dy burrat përmenden në një kapitull të gjatë të librit, duke i detajuar ata si dashnorë të gjatë viteve. Citimi në fjalë i referohet lidhjes së pretenduar të Jagger me David Bowie (këngëtarja Ava Cherry ka folur më parë për një treshe me Jagger dhe Bowie). Siç ishte një lidhje e supozuar me aktorin austriak Helmut Berger – njeriu që e prezantoi atë me gruan e tij të parë Bianca.

Jagger dhe Richardson ishin ‘dukshëm të tërhequr nga njëri-tjetri’

Në librin e saj, Jones citon intervista me Anita Pallenberg dhe Marian Faithful, të cilët vënë në dukje se Jagger dhe Richardson ishin “të tërhequr dukshëm nga njëri-tjetri”. Pallenberg, i cili vdiq në vitin 2017, tha: “Që në momentin e parë që i takova, pashë se Mick ishte i dashuruar me Keith”.

Sa i përket përplasjes së supozuar me kolegun e tij kitaristin Taylor , Jones intervistoi Paul Levett , i cili ishte ulur me ish-gruan e Taylor, Rose në një festë.

Levett thotë: “Ajo më tha se e gjeti burrin e saj në shtrat me Mick Jagger. Pse do të më thoshte diçka të tillë nëse nuk do ta kishte parë me sytë e saj?’

Thashethemet për një lidhje mes Jagger dhe kitaristit qarkullojnë prej disa kohësh. Në librin e vitit 2012 Mick, Christopher Andersen shkroi se anëtarët e rrethimit të grupit “kapën dy Micks duke fjetur së bashku në shtrat”, gjë që çoi në thashethemet për një lidhje. Andersen tha gjithashtu se Jagger kishte një lidhje me themeluesin e Stones, Brian Jones (i cili vdiq në mënyrë misterioze në vitin 1969 në moshën 27-vjeçare).

Në këtë pikë ajo citon Pallenberg, një mik i Jones dhe Richards (i cili gjithashtu kishte një lidhje me Jagger), duke thënë se këngëtarja mbeti “emocionalisht bosh” pasi lidhja e tyre përfundoi.

Në vitin 1995, Jagger tha në një intervistë: “Mick Taylor ishte shumë mbështetës. Ai ishte magjepsës dhe shumë i pashëm dhe më dha diçka për të ndjekur, për të shkelur. Disa besojnë se ky është versioni më i mirë i grupit ndonjëherë”.

Taylor së pari luajti me Stones në provat për ‘Let It Bleed’ dhe më pas në koncertin falas në Hyde Park në 1969. Ai kontribuoi në albumin Sticky Fingers. Ai, Rose dhe vajza e tyre e vogël ishin në Villa Nellcote në 1971 ndërsa Exile On Main Street po regjistrohej – një periudhë famëkeqe e shthurur, madje edhe sipas standardeve të Stones, me Richards dhe Pallenberg të varur nga heroina. Taylor që atëherë ka deklaruar se u largua sepse donte të largohej nga droga.

Ai nuk kishte besim në burrërinë e tij

Autori spekulon se Jagger i ndiqte gratë pa pushim, sepse nuk kishte rehat kur tërhiqej nga burrat dhe “nuk kishte besim në burrërinë e tij”. Marrëdhënia e Mick dhe Keith ka zgjatur që nga dita kur u takuan në stacionin hekurudhor Dartford në vitin 1961, dhe ata u lidhën për dashurinë e tyre të përbashkët për grupin, megjithëse kishte disa kohë të vështira.

Në vitin 2010, vërejtja e Richards se Jagger ishte dashnori më i famshëm i showbiz-it u bë tituj në mbarë botën dhe shkaktoi trazira të mëdha në grup.

Në një intervistë tjetër, Richards i tha Wall Street Journal se ai nuk e miratonte që Jagger të kishte një fëmijë me balerinën Melanie Hamrick në moshën 73-vjeçare.

Ajo kërkoi falje me shpejtësi dhe shpjegoi: “Unë dhe Mick jetojmë nga zjarri që digjet mes nesh. Ne jemi krijuar për njëri-tjetrin. Është si të vesh një dorezë të vjetër, burrë, e di”.

Dy burrat “qëndrojnë larg njëri-tjetrit” kur nuk kanë punë për Stones.

Megjithatë, Marian Faithful një herë tha: “Nga të gjitha marrëdhëniet e Mick, e vetmja që me të vërtetë do të thotë diçka për të është me Keith”.

Përfaqësuesit e Jagger, Richards dhe Taylor nuk kanë komentuar.