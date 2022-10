Hyjnë në fuqi çmimet rekord të hidrokarbureve, pikat e shitjes me pakicë të karburanteve nxitojnë të reflektojnë ndryshimin! (FOTO)

Bordi i Transparencës ka konfirmuar ditën e sotme një rritje të ndjeshme në çmimet e karburanteve në vendin tonë.









Sipas vendimit më të fundit të këtij Bordi, nafta është rritur me 22 lekë për litër dhe çmimi me pakicë do të jetë 245 lekëve për litër nga pasditja e sotme. Ndërsa benzina do të shitet për më shumë se 200 lekë për litër.

Çmimi i gazit natyror do të jetë 78 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 66 lekë/litër për automjetet.

Sakaq, karburantet kanë ndryshuar çmimet, momente që janë fotografuar edhe nga LSA-ja: