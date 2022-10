Indinjatë për videon që tregon punonjësit e çerdheve duke ‘torturuar’ të vegjlit me maskë të frikshme

Stafi në një qendër ditore në Mississippi, SHBA, wshtw ‘sulmuar’ në 24 orët e fundit pasi një video u publikua në mediat sociale që tregonte se ata përdorin një maskë të frikshme të Halloween për të “torturuar” fëmijët e vegjël që sillen keq.









Sipas Daily Mail, videot që u shfaqën në mediat sociale në fillim të kësaj jave tregojnë punonjësit që përpiqen të trembin fëmijët e vegjël për të përmirësuar sjelljen e tyre.

Në një nga klipet që shkaktoi zemërim, një punonjëse e çerdhes dëgjohet duke i thënë gruas që mbante maskën që të shmangte disa fëmijë që ishin të zgjuar. “Mos shko tek ajo”, thotë ajo në mënyrë karakteristike, sipas gazetës britanike. Siç shihet edhe në video, shumë fëmijë që përballen me maskën e frikshme dhe britmat e personit që e mban, shpërthejnë në të qara.

Në një nga videot e gjata më shumë se dy minuta, gruaja me maskë përkulet mbi një fëmijë dhe e pyet nëse është i keq dhe nëse do t’i duhet ta nxjerrë jashtë me vete. I mërzitur dukshëm, vogëlushi përpiqet të fshehë fytyrën nga gruaja e maskuar, duke thënë jo dhe duke tundur kokën.

Pavarësisht përgjigjes së tij, gruaja i bërtet djalit në fytyrë. “E mirw, dua të ulesh me kujdes”, i thotë ajo dhe largohet duke e lënë të tmerruar.

Më pas, nëpunësi shkon në një dhomë tjetër, duke paralajmëruar (ose… kërcënuar, në varësi të mënyrës se si e shikoni) grupin e dytë të fëmijëve që të “bëhen gati”.

Të paktën tre fëmijë shihen duke u përpjekur të fshihen pas rafteve, ndërsa gruaja i bie derës. Kur hyn brenda, dëgjohen duke bërtitur nga frika. Ajo u afrohet fëmijëve dhe fillon të ndjekë një fëmijë të vogël që po qan dhe përpiqet të shpëtojë. Pasi i urdhëron të bëjnë paketimin, ai fillon të bërtasë përsëri.

Gruaja që pretendon se i ka realizuar videot ka publikuar një postim të gjatë në Facebook të enjten, duke shpjeguar se i ka regjistruar skenat e pakëndshme jo sepse i duken qesharake, por sepse po përpiqej t’u tregonte prindërve të fëmijëve veprimet e kolegëve të saj meqenëse ajo vetë punon në çerdhen në fjalë.

Siç shpjegon Jennifer Kayla Newman, e pa të arsyeshme të dokumentonte taktikat e përdorura nga kolegët e saj, sepse në të kaluarën ajo i kishte raportuar këto gra për keqbërje të tjera pa prova, dhe kështu kishte marrë dënime të vogla.

“Nuk i kam bërë këto video për qejf. Nuk më dukej qesharake. Nuk po e shijoja. Nuk jam unë ajo që bërtas në fytyrat e fëmijëve. Nuk jam unë ajo që qëndroj pranë vajzës që bërtet. Nuk jam unë ajo që qesh në video”, sqaroi Newman përmes Facebook-ut, duke iu përgjigjur atyre që menduan se ajo ishte në shaka mizore.

Daily Mail u përpoq të kontaktonte Lil’ Blessings Nurserypor ende nuk ka marrë përgjigje. Në një deklaratë në Facebook dje, Zyra e Sherifit lokal tha se është vënë në dijeni për rastin dhe po punon me avokatin e qarkut për të hetuar nëse do të ngrejë akuza.