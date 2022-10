Një plan vetëvrasës për riintegrimin e Kosovës në Serbi

Ideja e riintegrimit të Kosovës në rendin kushtetues të Serbisë, e publikuar së fundmi nga një grup politikanësh dhe intelektualësh, anashkalon një hap të rëndësishëm dhe të rrezikshëm drejt realizimit të saj. Si do të dukej realizimi i planit të tyre, qytetarët tanë mund të shikojnë drejtpërdrejt rastin e Ukrainës dhe përpjekjet e Rusisë për të “riintegruar” disa zona të saj.









Ashtu si autorët e konceptit të riintegrimit të Kosovës, edhe Rusia e Putinit besonte se Krimea, Donetsk, Luhansk dhe tani dy rajone të tjera ukrainase janë në fakt pjesë e “Rusisë historike” dhe se ato duhet të kthehen në atdhe. Për këtë qëllim, Rusia ishte gati të niste një luftë agresive, për të cilën gjeti arsye dhe justifikim pikërisht në të drejtën e saj ndaj territoreve ukrainase. Ai përfshin gjithashtu popullsinë, vendet fetare dhe burimet natyrore, siç shkruan Vuk Jeremiç, Boshko Obradoviç, Milan Jovanoviç, Matija Bećkoviç dhe bashkënënshkrues të tjerë në shpalljen e tyre për Kosovën.

Ndryshe nga homologët e tyre rusë, riintegruesit serbë nuk e parashikuan forcën ushtarake si një mënyrë për të realizuar planin e tyre. Ndoshta e kanë anashkaluar këtë “detaj” por nuk e kanë përfshirë në tekstin e nënshkruar. Megjithatë, ky dallim i vogël midis koncepteve ruse dhe serbe të riintegrimit nuk është thelbësor – të dyja planet janë në fakt luftarake.

Në idenë e riintegrimit të Kosovës në Serbi, megjithatë, thuhet se do të zhvillohen bisedime me shqiptarët, që është një detaj i rëndësishëm “paqeruajtës” në mënyrë që plani të mos refuzohet menjëherë si plan luftarak. Por për çfarë do të ishin ato biseda mes serbëve dhe shqiptarëve? Vetëm se si do të realizohej riintegrimi, jo për thelbin e tij sepse nuk diskutohet për të. Në mënyrë të arsyeshme mund të supozojmë se asnjë shqiptar i Kosovës nuk dëshiron të flasë me Serbinë për riintegrim, veçanërisht jo për mënyrën se si duhet të kryhet. Dhe çfarë mbetet? Vetëm ndërhyrja e ushtrisë serbe.

Nëse supozojmë se edhe autorët e konceptit e kanë parashikuar atë opsion, dhe ndoshta e kanë bërë, le të shohim se kundër kujt do të luftonte Ushtria Serbe në Kosovë për të zbatuar vendimin e miratuar më parë për riintegrim.

Padyshim që do të bënte luftë kundër shqiptarëve të Kosovës, sepse me arsye mund të supozojmë se asnjëri prej tyre nuk dëshiron të kthehet në kornizën kushtetuese të Serbisë dhe se janë të gatshëm ta mbrojnë atë me armë.

Sa prej tyre do t’i bashkoheshin rezistencës së armatosur? Serbia nuk mund ta dijë para se të nisë riintegrimin ushtarak të Kosovës ashtu siç Putini nuk e dinte nëse dhe sa ashpër do ta kundërshtonin ukrainasit pushtimin e tij derisa ai shkeli në Ukrainë dhe u habit që trupave të tij nuk iu dha bukë e kripë.

Por ajo që Serbia mund ta dijë me siguri sot është se në Kosovë nuk do të angazhohej vetëm me shqiptarët por edhe me NATO-n. Ndryshe nga Rusia, e cila me hyrjen në Ukrainë ishte e bindur se do të luftonte vetëm kundër ukrainasve, Serbia e di mirë se NATO-ja po e pret Kosovën me kapacitet të plotë, sepse vetë Serbia e pranoi praninë e saj dhe nënshkroi dokumentet që i jepnin NATO-s të drejtën të mbikëqyrte Kosovën. sigurisë, në emër të OKB-së.

Prandaj, është mjaft e sigurt se si do të ishte “mënyra” se si do të ishte riintegrimi i Kosovës në Serbi dhe nuk ka arsye të flitet për këtë me shqiptarët, edhe sikur të vinin në bisedime. Dhe këtu kemi ardhur te pyetja më kritike për autorët e planit të ri. Cili është interesi i Serbisë që përmes luftës t’i realizojë të drejtat e saj dhe interesin shtetëror në lidhje me Kosovën (që sipas tyre është opsioni i vetëm)?

Nuk do të shkojmë aq larg sa të themi se ky plan është shkruar në Moskë; ka mjaft forcë intelektuale në Serbi për të shkruar një tjetër projekt kombëtar vetëshkatërrues. Por përsa i përket interesave, Rusia mund të jetë e kënaqur me shfaqjen e një dokumenti të tillë, larg vijës së parë të saj në Ukrainë, e cila çdo ditë e më shumë po kthehet drejt kufijve rusë.

Plani për riintegrimin e Kosovës, për shkak të ngjashmërive të tij me përpjekjet e Putinit për të riintegruar (me dhunë) rajonet lindore të Ukrainës, është një dhuratë për përpjekjet ruse të luftës dhe mbi të gjitha për rritjen e entuziazmit në rënie të popullatës ruse.

Iniciativa nga Serbia është më se e mirëpritur në Kremlin, sepse i jep asaj një alibi për gjithçka që bën në Ukrainë dhe një shans për t’i paraqitur publikut të saj se mënyra se si Rusia riintegrohet ka jehonë në pjesë të tjera të botës kur një plan i tillë vjen nga. Serbia pikërisht në momentin kur Putini dhe Duma nënshkruajnë menjëherë vendimet për aneksimin e zonave të Ukrainës, atëherë efekti është edhe më jetik.

Dhe së fundi, në mbështetjen e kujt po mbështeten nënshkruesit e planit të riintegrimit? Mendoj se kanë menduar edhe për këtë, sepse çështja e Kosovës ka kohë që është thellësisht e ndërkombëtarizuar. Nuk ka asnjë mbështetje ndërkombëtare për një plan të tillë, përveç Moskës, dhe padyshim që do ta siguronte atë, sepse një luftë e re në Ballkan do të vlente flori në ditët kur Rusia po pëson disfata të rënda në front.

Prandaj, ne kemi një plan që e çon Serbinë drejtpërdrejt në një luftë të humbur paraprakisht, në një gjendje fatkeqësie kombëtare, dhe të gjitha në kurriz të një vendi tjetër, të huaj që aktualisht po bën një luftë pushtuese agresive, të izoluar nga e gjithë bota.

A është vërtetë një politikë që do ta udhëheqin 44 deputetë në Kuvendin e Serbisë, duke u paraqitur si patriotë? Duke gjykuar nga nisma të tilla – është! Do t’u kujtoj të gjithëve fjalët e Herodotit, i cili tha: “Në paqe, djemtë varrosin baballarët e tyre. Në luftë, baballarët varrosin djemtë e tyre.” Mos e shtyni Serbinë në një luftë në të cilën do të zhduket.

Orhan Dragaš është themelues dhe drejtor i Institutit Ndërkombëtar të Sigurisë me seli në Beograd.

Burimi: Euractiv