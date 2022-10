Pseudonimi i panjohur që Mbreti Charles i ka vënë nuses së djalit Meghan Markle

Mbreti i ri i Britanisë së Madhe, Charles ka një pseudonim sekret për Meghan Markle, sipas një libri të ri mbi sekretet e familjes mbretërore. Nofka e zgjedhur nga Mbreti Charles III erdhi nga një realizim i menjëhershëm nga ana e tij, sipas librit The New Royals nga Kate Nicole, se Meghan Markle mund të përballej me çdo gjë që i dilte.









Me këtë arsyetim dhe pranim, duke vlerësuar “ngurtësinë dhe qëndrueshmërinë” e Meghan Markle, Charles, i cili kur takoi gruan e djalit të tij të dytë, Princin Harry, zgjodhi pseudonimin ‘Tungsten’ për Meghan Markle.

Ky term i referohet një elementi të rrallë kimik, Tungstenit, i njohur për forcën dhe qëndrueshmërinë e tij, të cilin revista Live Science e ka përshkruar si “një nga gjërat më të vështira” në planet.

Nofka, sipas autorit të librit, u zgjodh nga Charles edhe para se Princi Harry të martohej me Meghan Markle.

Sipas librit, pjesë të të cilit u publikuan nga E!Online, në paraqitjen e saj të parë përkrah Princit Harry, Princit William dhe Princeshës Kate në një event në shkurt 2018, “Meghan Markle ishte ylli i kësaj katërshe”.

Brenda daljes së parë zyrtare të përbashkët të Princit Harry, Meghan Markle, Princit William dhe Kate

“Ajo ishte e zgjuar, e pasionuar dhe e lumtur, duke përdorur të gjitha aftësitë që kishte fituar nga vitet e karrierës së saj televizive për të prezantuar pozicionet e saj. Ishte një thirrje zgjimi për William dhe Kate kur ata kuptuan se Meghan ishte shumë mbresëlënëse, e sigurt dhe e aftë”, i tha një burim autorit të librit.

I njëjti burim tha se kjo paraqitje e vitit 2018 ishte momenti kur Princi aktual i Uellsit dhe gruaja e tij “duhej ta ngrinin atë”.