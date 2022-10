Rritja e çmimit të naftës me 22 lekë, reagon ashpër Vasili: Rilindas, boll vodhët! Heqja e taksave, e vetmja mbrojtje për qytetarët

Postimi i plotë:

Rilindas boll vodhët, votoni Projektligjn tone per heqjen e taksave naftes naftes, si mbrojtja e vetme per qytetaret!

Çmimi i naftes arrin ne nivelin trondites 245 lek per liter.

Rritja e menjehershme 22 lek per liter.

Ndersa ne Maqedoni sot çmimi i Naftes eshte 185 lek pra plot 60 lek me pak se ne Shqiperi.

Ne Kuvendin e Shqiperise, qe ne 9 mars, plot 7 muaj me pare, si deputet i Partise se Lirise kam depozituar Projektligjin, qe pezullon Taksen e Qarkullimit dhe te Karbonit dhe sjell uljen e cmimit te naftes.

Por maxhoranca e hajduteve ne Kuvend e ka bllokuar shqyrtimin e tij per llogari te vjedhjes dyfishe per vete dhe per oligarket e Naftes.

Maxhoranca e hajduteve grumbullon para’ me rritjen e cmimit te naftes nga gjaku dhe djersa e shqiptareve dhe i shpenzon per vjedhjet me tendera rrugesh, me instalacionet e Rames ne kryeministri, per propagande ne media, per shpenzime kozmetike, per krevate dopio neper zyra etj turpe korruptive.

Çdo dite qe kalon thellon ne menyre galopante vjedhjen e qytetateve me cmimin e Naftes.

Rilindas boll vodhët!

Miratoni Projekligjin e Partise se Lirise per pezullimin e taksave per Naftes dhe ulni cmimin.

Ja ku e keni Projektligjin votojeni boll i grabitet njerezit e thjeshte.