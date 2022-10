Ushtarët e Putinit braktisin armatimet dhe tanket, ukrainasit publikojnë pamjet “turpëruese” (VIDEO)

Ushtria ukrainase është duke çliruar akoma më shumë zona nga ushtria e Putinit, ndërkohë që janë bërë virale në rrjet pamje kur ushtarët rusë braktisin armatimet dhe tanket e tyre.

Nexta ka publikuar video të xhiruara në Lyman, zonë ukrainase e çliruar së fundmi.

Footage from abandoned #Russian positions in #Lyman and #DavydivBrid

The video shows the abandoned equipment of the occupiers, including damaged vehicles, which was brought to the repair base in Lyman. pic.twitter.com/CgMDx8QB8Z

— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2022