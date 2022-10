“Do t’ju nxjerrim sytë”/ Pas Rusisë, Turqia vë në pikëpyetje territorin e Evropës

Një memorandum mirëkuptimi për eksplorimin e hidrokarbureve në det, i nënshkruar midis qeverisë së Tripolit dhe Turqisë, vë në pikëpyetje hapur territorin e BE-së, duke shkaktuar më shumë dhimbje koke në Bruksel në mes të një lufte të vazhdueshme në Ukrainë.









“Marrëveshja e fundit e Ankarasë tregon se Turqia ndjek një model”, tha një burim i BE-së për EURACTIV përpara samitit të BE-së këtë javë ku mori pjesë presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan.

Marrëveshja paraprake për eksplorimin e energjisë u nënshkrua midis Qeverisë Libiane të Unitetit Kombëtar dhe Turqisë dhe konsiderohet si vazhdim i një memorandumi më të gjerë mirëkuptimi midis dy vendeve në vitin 2019.

Marrëveshja vë në pikëpyetje ujërat territoriale të Greqisë në jug të ishullit të Kretës dhe ka shkaktuar reagime të forta.

BE, Uashingtoni dhe Athina e kanë dënuar të gjithë marrëveshjen, duke thënë se ajo destabilizon rajonin, cenon të drejtat sovrane të shteteve të treta, nuk është në përputhje me Ligjin e Detit dhe nuk mund të prodhojë asnjë pasojë ligjore për shtetet e treta.

Që nga Pranvera Arabe, Libia është përballur me një peizazh të brishtë politik duke pasur parasysh se ekzistojnë dy qeveri rivale: Qeveria e Unitetit Kombëtar me bazë në Tripoli, e cila nënshkroi marrëveshjen me Ankaranë dhe Qeveria e Stabilitetit Kombëtar me bazë në Sirte.

Ky i fundit gjithashtu kritikoi marrëveshjen, duke thënë se çdo marrëveshje e bërë nga një qeveri në largim nuk është e detyrueshme për shtetin libian.

“Ne do t’ju nxjerrim sytë”

Për më tepër, Ankaraja po përshkallëzon gjithnjë e më shumë retorikën e saj çdo ditë, duke vënë në dyshim hapur sovranitetin e ishujve grekë.

Veçanërisht, partneri i qeverisë së ekstremit të djathtë të Rexhep Tajip Erdogan, Devlet Bahçeli, së fundmi tha se sovraniteti i ishujve Dodekanez dhe Egjeut të Veriut është turk dhe jo grek.

“Ne do t’i nxjerrim sytë kujtdo që përpiqet të mbulojë të drejtat dhe drejtësinë tonë”, tha Bahçeli.

Një burim i BE-së i tha EURACTIV se Brukseli po ndjek nga afër përshkallëzimin në Mesdhe dhe në asnjë mënyrë nuk dëshiron të përballet me një front tjetër destabiliteti pas pushtimit të Rusisë në lindje të Evropës.

“Të gjitha lëvizjet e Turqisë, si në retorikë ashtu edhe në praktikë, tregojnë se Erdogan po ndjek një model përmes përsëritjes së lëvizjeve të caktuara”, tha burimi i BE-së.

Burimi theksoi se në vitin 2019 turqit nënshkruan memorandumin turko-libian me diçka në mendje, sepse ata po vijnë në vitin 2022 për ta forcuar atë në të njëjtin kuptim.

“Objektivi është të vihet në dyshim status quo-ja aktuale”, shtoi burimi.

Në të kaluarën, vendet anëtare të BE-së ishin të ndara për çështjen e Turqisë duke pasur parasysh interesat e tyre të ndryshme individuale. Për shembull, për periudhën 2015-2019, 43% e importeve të armëve në Turqi erdhi nga Italia dhe Spanja.

“Para pushtimit të Rusisë në Ukrainë, ishte e vërtetë që sa më larg të ishe nga kriza, aq më pak kujdeseshe. Megjithatë, pas agresionit të Rusisë, gjërat kanë ndryshuar pasi ne shohim se ku na ka çuar vënia në pikëpyetje e sovranitetit të territorit evropian”, tha burimi i BE-së.

I njëjti burim theksoi gjithashtu se nuk duhet të injorohet se Turqia do të mbajë zgjedhje në vitin 2023 dhe Erdogan po përpiqet të rikthejë elektoratin “patriotik” duke pasur parasysh se ekonomia turke po përkeqësohet vazhdimisht dhe nuk mund të gjenden zgjidhje të lehta.

Që nga maji i kaluar, Erdogan ka ndërprerë të gjitha linjat e komunikimit me qeverinë greke duke thënë se kryeministri Kyriakos Mitsotakis “nuk ekziston më” për të.

Të dy liderët do të marrin pjesë në samitin e Pragës, por një takim dypalësh duket i pamundur. Athina ka thënë, megjithatë, se nëse Ankaraja e kërkon këtë, një takim mund të mbahet.

Tensionet aktuale në rritje ndodhin në sfondin e okupimit të vazhdueshëm turk të të tretës veriore të Qipros, vetë një vend anëtar i BE-së. Çështja ka ngecur prej vitesh, duke e lënë vendin të ndarë nga një kufi i ruajtur shumë.

Këtë javë, Përfaqësuesi i Posaçëm i OKB-së për Qipron, Kolin Uilliam Steuard, tha se nuk shihte një fund.

“Jam jashtëzakonisht i shqetësuar që opsioni i një zgjidhjeje të dakorduar reciprokisht të problemit – me fjalë të tjera, një formulë për ribashkimin e ishullit të pranueshme për të dyja palët – po ‘zbehet’ dhe nuk do të jetë e disponueshme për shumë më gjatë”, shtoi ai.

Për çështjet në forumin e Qipros foli edhe presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola.

“Evropa nuk mund të jetë me të vërtetë e tërë për sa kohë që Qiproja mbetet e ndarë”, tha ajo, duke shtuar se “rruga e vetme përpara është të kemi një shtet të vetëm, sovran evropian, një federatë bi-komunale, bizonale, në përputhje me Sigurinë e OKB-së. Rezolutat e Këshillit”.

Ndërkohë, Erdogan thjesht përsëriti thirrjen e tij drejtuar komunitetit ndërkombëtar për të njohur të ashtuquajturën “Republika Turke e Qipros Veriore”.

Perëndimi po shikon gjithashtu me skepticizëm të madh flirtin e Turley me Organizatën e Bashkëpunimit të Shangait, e cila kontrollohet nga Rusia dhe Kina dhe shihet si rivale e NATO-s.

“Nuk është rastësi që Uashingtoni hoqi embargon e armëve ndaj Qipros menjëherë pas pjesëmarrjes së Turqisë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait”, tha një burim diplomatik qipriot për EURACTIV Greqi.