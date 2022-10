Humbi gjyqin ndaj Johnny Depp/ Amber Heard, jeta e fshehtë në Majorka me një pseudonim tek rezidenca e miliona njerëzve

Amber Heard po përpiqet t’i shpëtojë syrit të publikut duke jetuar nën një pseudonim në një vilë luksoze në Majorca, sipas raportimeve në shtypin spanjoll.









Aktorja 36-vjeçare thuhet se ka marrë me qira një rezidencë shumë milionëshe nga familja e Maria Antonia Munar, një politikane e dënuar me 14 vjet burg për korrupsion.

Prona, e ndërtuar në vitin 2020, ndodhet në qendrën historike të qytetit të vogël rural të Costix , i cili ndodhet në qendër të ishullit spanjoll.

Sipas Daily Mail, Heard thuhet se u transferua në Majorca me vajzën e saj Oonagh Paige dhe partneren e saj, regjisoren Bianca Butti, disa muaj më parë – menjëherë pasi humbi çështjen e shpifjes kundër ish-bashkëshortit Johnny Depp.

Ajo e mori me qira pronën me pseudonimin Martha Jane Cannary, e njohur më mirë si Calamity Jane, një kufitare amerikane e shekullit të 19-të.

Në fakt, vendasit thonë se e njohën menjëherë yllin Aquaman. Një shitës, Miguel, i tha El Mundo se gruaja e tij “e njohu menjëherë”, por askush nuk tha asgjë sepse njerëzit në Costix, një qytet me vetëm 1,270 banorë, “nuk shqetësojnë askënd”.

Bajo un significativo pseudónimo, Amber Heard vive desde hace meses lejos en un pueblo de la isla de Mallorca de 1.300 habitantes. Los vecinos aseguran que es habitual verla en el parque, por la calle o comprando en establecimientos locales https://t.co/bajSZDPXYd — EL PAÍS México (@elpaismexico) October 7, 2022

“Ajo është si kushdo tjetër, blen fruta dhe perime, flet spanjisht me theks meksikan dhe është shumë e sjellshme. Ajo gjithmonë na thotë mirëmëngjes”, shtoi Miguel.

Aktorja thuhet se i kalon ditët duke e çuar vajzën e saj në këndin e lojërave, ku vendasit thonë se ajo bisedon me prindër të tjerë dhe pa dyshim shijon luksin e vilës së marrë me qira prej 479 metrash katrorë.

Vila moderne, me dritaret e saj të mëdha, ka gjithashtu një pishinë me pamje mahnitëse të vargmalit malor Tramuntana. Ai doli në shitje për 2.8 milionë euro në fillim të këtij viti, por është hequr nga tregu që kur u mor me qira nga Herd.

Amber Heard vive refugiada en un pueblo de Mallorca bajo una identidad falsa https://t.co/yoJ7GvAcJC — 20minutos.es (@20m) October 8, 2022

Nuk është e qartë se sa paguan ajo për jetën e saj në Mallorca, në pritje të kompensimit që i detyrohet Johnny Depp në një kohë kur Hollywood vazhdon t’i kthejë shpinën asaj.

Vihet re se kjo nuk është hera e parë që aktorja fshihet larg syve të publikut në ishullin Balearik.