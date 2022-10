Misteret e Moskës/ A po arreston Putini ushtarak pas shpërthimit të urës së Krimesë?

Shpërthimi i madh në urën e Krimesë mund të jetë një katalizator edhe për zhvillimet brenda Rusisë.

Nga pala ukrainase vijnë informacione për një luftë të nëndheshme rreth Vladimir Putin, e cila manifestohet në arrestime dhe mosmarrëveshje midis shërbimeve sekrete dhe forcave të armatosura.

Mediat perëndimore e kanë të vështirë ta konfirmojnë këtë informacion, i cili po qarkullon nga zyrtarë të afërt me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.

Të shtunën, Anton Gerashchenko, një këshilltar i ministrit të brendshëm të Ukrainës, shkroi në Twitter se “arrestimet e personelit ushtarak kanë filluar në Moskë. Trafiku është ndërprerë”. Ai shton se forcat elitare ushtarake kanë hyrë në Moskë dhe se “raportohen disa arrestime, ndalime dhe pengime të personelit ushtarak”.

Gjithashtu të shtunën, një version tjetër se kush ishte përgjegjës për shpërthimin në urë u prezantua nga Michailos Podoliak, këshilltari i Zelenskiy.

Ai beson se sulmi ishte rezultat i një rivaliteti midis FSB- së, shërbimit sekret rus (dhe pasardhësi i KGB-së) dhe ushtrisë ruse.

Ai shkruan në Twitter: “Seriozisht tani, FSB dhe ushtritë private [si Wagner] po përpiqen të heqin udhëheqjen e Ministrisë së Mbrojtjes. Përpara ndryshimit të personelit, FSB-ja u fut në qoshe – ajo humbi shpërthimin në urën e Putinit. Ministria e Mbrojtjes tani mund të fajësojë FSB-në për humbjen e frontit jugor. A nuk është e qartë se kush e shkaktoi shpërthimin? Kamioni erdhi nga Rusia”.

Ministria ruse e Mbrojtjes ka vënë gjeneralin Sergei Surovykin në komandën e të gjitha forcave ushtarake ruse të përfshira në Ukrainë. Ndryshimi pason heqjen, siç u raportua në fillim të kësaj jave, të dy komandantëve nga gjithsej pesë komanda ushtarake në Rusi.

Now seriously. FSB/PMC try to eliminate leadership of Defense Ministry/GHQ. Before personnel change, FSB is in knockdown — missed Putin’s bridge explosion. Defense Ministry can now blame FSB for the future South loss. Isn’t it obvious who made an explosion? Truck arrived from RF.

