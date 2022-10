Pakti Rama-Basha/ Meta: Monika Kryemadhi ra viktimë e një besimi të ‘marrë’ ndaj Lulzim Bashës

Duke vijuar intervistën e tij për emisionin ‘Kjo javë’ të Nisida Tufës, në News 24, kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta foli edhe për rolin e Monika Kryemadhit në LSI. Meta theksoi se Znj. Kryemadhi ra viktimë e besimit që ajo kishte ndaj Lulzim Bashës.









Madje sipas Metës, Basha dhe Rama kishin rënë dakord të eliminonin dhe LSI-në.

Meta: Monika ra viktimë e një besimi të marrë ndaj Lulzim Bashës. Edhe ky është çmimi që ka paguar jo vetëm ajo por edhe një vend i tërë. Jam i bindur se nëse LSI nuk i digjte mandatet, as PD nuk do e bëntë një gjë të tillë. Ky ishte pakti mes Bashës dhe Ramës, të hiqte qafe LSI-në. Duhet të jemi të sinqertë që Monika është një makineri e tërë organizative, njerëzore, frymëzuese dhe motivuese, ka qenë politikane e spikatur, ajo ka historinë e saj krejtësisht të pavarur nga unë. Sa sillte ajo gjimnazistë në mitingje, nuk sillnin të tjerët nga e gjithë Shqipëria. Por ajo ra viktimë e një besimi të marrë ndaj Lulzim Bashës dhe dogji mandatet, Ishte diçka e qëllimshme nga Rama dhe Basha që LSI të digjte mandatet, për të defaktorizuar LSI dhe për të më shkarkuar mua. E kemi parasysh të gjithë këtë gabim, që do të sillte pasoja fatale për vendin”, është shprehur Meta.