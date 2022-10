Shpërthimi në Krime/ Misteri me shoferin e kamionit që shpërtheu në urë dhe dyshimet për përfshirjen e shërbimit sekret ukrainas

Ende nuk dihet identiteti i shoferit të kamionit, i cili shpërtheu në urën e Kerçit në orët e para të së shtunës në Krime.

Mediat ruse raportojnë se është gjetur pronari i kamionit.

Ai është Boris Yusobov i fotografuar nga Krasnodar, Rusi, i cili ia shiti automjetin një personi tjetër, i cili nuk ia ndryshoi emrin pronarit. Pra, në letër Yosubov ende dukej se ishte pronar.

Gjatë kontrollit të kryer për hyrjen e urës, drejtuesi i mjetit ka qenë i qetë, ka pasur të gjitha dokumentet e nevojshme dhe nuk ka ngritur dyshime te policia. Kamioni ishte plotësisht i ngarkuar.

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.

They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ

