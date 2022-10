VIDEO/ Mahnit Broja, sulmuesi shqiptar gjen golin e parë me Chelsean

Premier League ka zhvilluar këtë të shtunë pasdite ndeshje mjaft interesante.Chelsea vazhdon të bëjë mirë në kampionat, pasi mposhti 3-0 Wolves.









Ekipi i Potter udhëhoqi 1-0 në 45 minutat e para. Blutë e Londrës nderohen nga një gol i Havertz në minutën e 45-të, pas një assisti të Mount. Chelsea siguron fitoren sapo fillon pjesa e dytë me Pulisic. 20 minuta edhe për Armando Brojën, i cili ishte i kudogjendur në fushë.

Goli i parë sezonal për të vjen në fund dhe tashmë ylli i Kombëtares shpreson se ky do jetë vetëm fillimi.

Me këtë 3 pikësh, Broja me shokë janë në katër vendet e para të Premier League, ndërsa “Ujqërit” duket se do e kenë mision të vështirë mbijetesën.

Manchester City merr triumfin e 3-të radhazi, duke mposhtur 4-0 Southampton.

Goli i parë do vinte pas 20 minutash lojë me Cancelon. Pas paraqitjes mbrësëlënëse në derbi, Foden vazhdon aty ku e la, teksa edhe sot “tund rrjetën” (32’).

Asgjë për t’u shqetësuar në pjesën e dytë për djemtë e Guardiolës, që thellojnë menjëherë rezultatin me Mahrez. Tjetër gol nga Erlind Haaland, që vërteton sërish se për momentin është sulmuesi më i miri në kampionatin anglez.

Manchester City kryeson pas 10 javësh kampionat, sakaq Southampton është e 16-ta.