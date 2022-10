Zgjatja e penisit, metodat jo invazive që japin një zgjidhje

Një përqindje e madhe e meshkujve janë të pakënaqur me madhësinë e organeve të tyre gjenitale, por studimet tregojnë se shumica kanë një pamje të shtrembëruar se cila është madhësia mesatare e penisit dhe nëse i kënaq femrat. Megjithatë, kënaqësia me imazhin e tyre ka pasoja të rëndësishme psikosociale dhe ndikon në shëndetin e tyre seksual . Ankthi i disave është aq i fortë sa shkakton keqfunksionime.









Në veçanti, shumë meshkuj që vuajnë nga ankthi i penisit të vogël kanë një kënaqësi të reduktuar me kontaktet e tyre seksuale, pa kjo nuk do të thotë se e njëjta gjë ndodh me dëshirën e tyre për seks.

Provat tregojnë se ata që janë të pakënaqur me gjatësinë dhe/ose perimetrin e penisit të tyre kanë më pak gjasa të jenë seksualisht aktivë sesa ata që janë të kënaqur me dimensionet e tij. Ata gjithashtu bëjnë më pak seks . Një studim zbuloi se gjysma e meshkujve që ishin të kënaqur kishin aktivitet seksual javor, krahasuar me 39% të atyre që ishin të pakënaqur me atë që ishte… nën rripin e tyre. Për më tepër, burrat e pakënaqur kishin shumë më pak gjasa të merrnin dhe shijonin seksin oral.

Për këto arsye, ata shpesh drejtohen te specialistët për të gjetur një mënyrë për ta zgjatur atë, për të rritur besimin e tyre dhe për të hequr jetën seksuale.

Janë të shumtë ata që më pas mësojnë se gjatësia e penisit të tyre nuk devijon nga përmasat e zakonshme, por se vuajnë nga “dismorfofobia e penisit” (e cila është në rritje vitet e fundit), pra kanë perceptimin se penisi i tyre është i pamjaftueshëm, edhe pse dimensionet e tij aktuale bien brenda kufijve normalë, pasi një penis klinikisht i vogël konsiderohet të jetë më pak se 4 cm i gjatë në gjendje të relaksuar dhe më pak se 7 cm në ereksion.

Qoftë për shkak se dimensionet janë në të vërtetë nën mesataren, ose sepse dëshirojnë të kenë një penis më të madh për çfarëdo arsye, burrat kanë mundësi të kufizuara trajtimi. Metodat e zgjatjes së tij janë kryesisht kirurgjikale. Aktualisht, ka disa disavantazhe të këtyre teknikave, ku kryesoret janë ndërlikimet e mundshme dhe një shkallë e lartë e pakënaqësisë së pacientit.

Këta faktorë pengues kanë çuar në zhvillimin e metodave joinvazive të rritjes së gjatësisë së penisit dhe duket se rezultatet që ato ofrojnë janë shumë të kënaqshme.

Më të përhapurat janë pompat e penisit , të cilat megjithatë ndihmojnë vetëm në perfuzionin e zonës dhe jo në zgjatjen e tyre afatgjatë, dhe zmadhuesit e penisit .

Zmadhuesit e penisit janë mënyra më natyrale e zmadhimit, e cila funksionon duke ushtruar tërheqje të vazhdueshme në organ për disa orë çdo ditë. Aplikimi i një force tërheqëse të lehtë në penis vë në lëvizje citokinezën, një proces në të cilin qelizat e tij ndahen dhe shumohen, duke rezultuar në një rritje si në gjatësi ashtu edhe në perimetër që zgjat me kalimin e kohës.

Megjithëse numri i studimeve të kryera nuk është i madh, gjetjet e tyre mbështesin efektivitetin e pajisjeve në rritjen e dimensioneve të penisit . Rezultatet e tyre tregojnë gjithashtu mundësinë e rritjes së perimetrit të kyçit të këmbës me përdorimin e këtyre mjeteve ndihmëse. Megjithatë, duket se aplikimi i këtyre pajisjeve nuk është i indikuar për pacientët që kërkojnë vetëm të rrisin perimetrin e boshtit të penisit.

Studiuesit pohojnë se këto pajisje janë shumë efektive dhe u ofrojnë atyre një metodë të pranueshme, minimalisht invazive, e cila mund të zgjasë në mënyrë efektive dhe të përhershme penisin, si në gjendje të relaksuar ashtu edhe në ereksion.

Përdorimi i tyre tani rekomandohet gjithashtu si një opsion trajtimi i linjës së parë për pacientët që dëshirojnë të zmadhojnë penisin e tyre. Dhe kjo sepse ato janë të sigurta kur përdoren sipas udhëzimeve, në një mënyrë të caktuar, për një kohë të caktuar çdo ditë dhe për muaj të paracaktuar. Ata japin disa centimetra dhe kjo “dhuratë” nuk merret mbrapsht kur ndalon përdorimi i tyre, siç ndodh me pilulat që u drejtohen meshkujve që duan të rrisin përmasat e penisit. Këto janë krijuar për të rritur presionin e tij të gjakut pa pasur asnjë efekt në madhësinë e penisit.

Një studim i botuar në Journal of Sexual Medicine tregoi se, pas 4-6 orësh përdorim në ditë për 2 javë dhe më pas 9 orë në ditë për një total prej 3 muajsh, duke rritur gradualisht forcën e tërheqjes gjatë intervaleve të caktuara, në moshën e mesme. pacientët 26,5 (± 8,1) vjeç e rritën penisin e tyre në pushim nga 8,8 (± 1,2) cm në 10,1 (± 1,2) cm dhe 10,5 (± 1,2) cm, përkatësisht gjatë muajit të parë dhe të tretë të ndjekjes. Gjatësia mesatare e penisit në ereksion u rrit gjithashtu ndjeshëm nga 11,5 (± 1,0) cm në, përkatësisht, 12,4 (± 1,3) cm dhe 13,2 (± 1,4) cm gjatë muajit të parë dhe të dytë të ndjekjes. E njëjta gjë ishte e vërtetë për perimetrin e glansit, i cili u rrit në 9,3 (± 0,86) cm kundrejt 8,8 (± 0,66) cm.

Një studim tjetër, i botuar në BJU ​​International, tregoi se përdoruesit pas 6 muajsh përdorim kishin një rritje mesatare të gjatësisë së penisit prej 2.3 dhe 1.7 cm respektivisht për penisin e dobët dhe në ereksion.

Sot po rritet numri i meshkujve që iu drejtohen urologëve me përvojë dhe të kualifikuar, si dhe drejtuesve të dyqaneve të lodrave seksuale për të zgjidhur problemin e tyre. Ata që dëshirojnë të kenë një penis më të madh e kanë gjetur këtë opsion ideal, jo invaziv, kanë rritur vetëbesimin, bëjnë seks pa stres dhe i japin partnerit orgazma pafund.