“Bashkëpunimi më i mirë që kam bërë me Besin!”- Xhensila flet për Ajkën dhe planet për fëmijë tjetër

Xhensila Myrtezaj, e ftuar në “Më lër të flas”, tregoi më shumë për karrierën dhe familjen e saj.

Teksa tregoi se ka qenë një verë e suksesshme me koncerte, këngëtarja thotë “shyqyr që mbaroi”, pasi është detyruar të qëndrojë për shumë kohë larg vajzës së saj, Ajkës.

Ajkën, me humor, Xhensila e cilëson bashkëpunimin më të mirë të saj dhe bashkëshortit, Bes Kallakut. Por, kujt i ngjan më shumë Ajka?

Sipas Xhensilës, Ajka do të bëhet këngëtare si ajo, apo aktore si i ati?

“Ka shumë gjasa që me karakterin që ka, është shumë ekspresive dhe këndon duke bërë humor të jashtëzakonshëm. Kështu mund të them (qesh). Të dyja genet i ka marrë. Do të aktrojë duke kënduar ose do të këndojë duke aktruar. Uë do të doja që vetëm Ajka të ishte e lumtur, të zgjidhte çfarë t’i donte zemra”, përgjigjet Xhensila, por më pas zbulon se si shumë prindër shqiptar, do të donte që vajza të bëhej mjeke.