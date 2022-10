Shkurtohet koha, ndryshon formula dhe reduktohen të ftuarit! Detajet nga kurorëzimi i Mbretit Charles

Kurorëzimi i Mbretit Charles do të zgjasë pak më shumë se një orë, mund të zbulojë The Mail on Sunday. Shërbimi në Westminster Abbey vitin e ardhshëm do të ketë më pak rituale misterioze dhe do të jetë dukshëm më i shkurtër se ceremonia e vitit 1953 kur mbretëresha Elizabeth u kurorëzua.









Mbreti Charles kuptohet se dëshiron që kurorëzimi i tij të vendosë tonin për një monarki të efektshme dhe moderne, duke ruajtur një pjesë të madhështisë që mahniti botën gjatë ceremonive dhe funeralit të Mbretëreshës.

Ceremonia e kurorëzimit pritet të shkurtohet në mënyrë dramatike nga më shumë se tre orë në pak më shumë se një orë;

Lista e të ftuarve për ceremoninë ka të ngjarë të zvogëlohet nga 8,000 në 2,000, me qindra fisnikë dhe parlamentarë të humbur;

Diskutimet janë mbajtur për një kod veshjeje më të relaksuar, ku bashkëmoshatarët mund të lejohen të veshin kostume salloni në vend të rrobave ceremoniale;

Ritualet e lashta dhe që kërkojnë kohë – duke përfshirë prezantimin e monarkut me shufra ari – do të hiqen për të kursyer kohë;

Princi William ka të ngjarë të luajë një rol të rëndësishëm për të ndihmuar në planifikimin e ceremonisë.

Por, të brendshëm të Pallatit thonë se Duka i Norfolkut, Earl Marshal është organizatori i kurorëzimit, është ngarkuar të përgatisë një ceremoni më të thjeshtë, më të shkurtër dhe më të larmishme që pasqyron Britaninë moderne.

“Mbreti ka hequr shumë nga kurorëzimi për të pranuar se bota ka ndryshuar në 70 vitet e fundit,” tha një burim i mirëvendosur mbrëmë. Në vitin 1953, rreth 8,000 bashkëmoshatarë dhe njerëz të thjeshtë kaluan më shumë se tre orë të ngjeshur në Abbey në stola të improvizuar dhe porta të improvizuara. Në të kundërt, kurorëzimi i Charles pritet të zgjasë pak më shumë se një orë, me vetëm 2,000 të ftuar dhe personalitete.

Midis atyre që do të humbasin do të jenë deputetë dhe kolegë të cilëve ka të ngjarë t’u thuhet se nuk mund t’u garantohet një vend.

Do të jetë më e larmishme nga ana fetare dhe kulturore. Ndërsa kurorëzimi i vitit 1953 kërkoi që Mbretëresha të bënte ndryshime të ndryshme veshjesh, një burim tha: “Mbreti Charles nuk ka gjasa të bëjë të njëjtën gjë dhe gjuha do të përshtatet në mënyrë që të jetë e kuptueshme për një audiencë më moderne.” Disa rituale kyçe do të ruhen. , duke përfshirë edhe vajosjen e monarkut, i cili do të betohet se do të jetë ‘mbrojtësi i besimit’. Trajneri Gold State 1762, i cili u rinovua me shpenzime të mëdha për Jubileun Platinum të Mbretëreshës, do të jetë gjithashtu edhe një herë pjesë e procesionit të kurorëzimit.

Tradita të tjera të gjata ka të ngjarë të shfuqizohen. Në javët e fundit të vitit 1952, Gjykata e lashtë e Kërkesave u ngrit në Westminster për të vlerësuar se cilët anëtarë të zotërisë kishin të drejtë të kryenin role të caktuara.

Gjatë një periudhe disajavore, gjykata, e udhëhequr nga gjyqtarë të lartë në Angli dhe Skoci, dëgjoi 21 pretendime.

Earl of Shrewsbury u caktua të mbante një shkop të bardhë si simbol të zyrës së tij, ndërsa Dekani i Ëestminster-it u lejua të udhëzonte Mbretëreshën në ritet dhe ceremonitë. Winston Churchill, në atë kohë Kryeministër dhe Lord Garden i Porteve Cinque, një pozicion ceremonial, paraqiti pretendime nga baronët e ndryshëm të porteve për të mbajtur tendën mbi kokën e Mbretëreshës.

Prezantimi tradicional i arit për monarkun gjithashtu ka të ngjarë të zhduket. Në vitin 1952, u raportua se “një shufër ose pykë ari me peshë një kile” iu dorëzua monarkut nga Zoti i Madh Chamberlain përpara se të vendosej në altar. Një burim tha: “Në një epokë te re, kjo nuk do të ndodhë”.

Karriget prej kadifeje të bëra posaçërisht për Kurorëzimin e vitit 1953 ka të ngjarë të zëvendësohen me ulëse standarde.

Kodi i veshjes vitin e ardhshëm do të jetë më pak i përcaktuar.

Diskutimet u zhvilluan për lehtësimin e kërkesës që bashkëmoshatarët të veshin të ashtuquajturat rroba kurorëzimi. Një mantel prej kadifeje të kuqërremtë, grada e bashkëmoshatarit tregohet nga rreshtat e hermelinës – leshi i bardhë dimëror i një kafshe dhe fundi i bishtit të zi – në pelerinë. Nënkoloneli Anthony Mather, i cili filloi planin për kurorëzimin e Mbretit Charles – i cili që atëherë është përditësuar – i tha The Mail të dielën: “Jo veshje kurorëzimi. Jepini ato në një muze ku i përkasin. Nuk do të jetë një xhaketë tëeed dhe një palë xhinse – por kostum mëngjesi ose kostum sallon.

Ekspertë të tjerë spekuluan se kolegët mund të vishnin rrobat e tyre parlamentare të zbukuruara me hermelinë.

Duke përshkruar se si do të reduktohet lista e të ftuarve, nënkoloneli Mather shtoi: “Ka rreth 700 bashkëmoshatarë, mirëpo ata nuk do të jenë të gjithë atje,” tha ai. “E njëjta gjë me deputetët: nuk do të jenë të gjithë të pranishëm sepse ai nuk po kurorëzohet për ta. Ai po kurorëzohet për popullin”.

Shtatëdhjetë vjet më parë, Princi Philip ishte i rëndësishëm në kryesimin e Komitetit të Kurorëzimit të Këshillit Private që mbikëqyri shumë nga organizimet ceremoniale për ditën e madhe.

Një modernizues i madh, ai ra dakord që shërbimi të transmetohej në televizion. Këtë herë, si trashëgimtar i fronit, Princi William pritet të luajë një rol të rëndësishëm në komitet.

Ndërkohë, siç zbuloi The Mail on Sunday në shkurt, Camilla do të kurorëzohet si bashkëshorte e Mbretëreshës së bashku me bashkëshortin e saj. Duka i Norfolk nuk pranoi të komentojë./ Panoramaplus.al