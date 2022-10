Tronditëse në Greqi/ 53-vjeçari e dhunoi dhe përdhunoi, e mitura rrëfen tmerrin: Takova 10 burra, më çuan në…

E rëndë është rasti i raportuar në Greqi, ku një e mitur është dhunuar dhe përdhunuar nga një 53-vjeçar. Sipas avokates së familjes së të miturës, vajza është transferuar në Kolonos dhe ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike. Mësohet se fillimisht 53-vjeçari e ka rrahur 12-vjeçaren. Por tronditës është fakti se makthi i të miturës ka nisur që në muajin qershor. Dyshohet se burri e ka kërcënuar me armë dhe e ka dhunuar në biznesin e tij (dyqan) sistematikisht të miturën.









“Me sa mbaj mend, kam takuar rreth 10 burra. Më çuan në dhoma dhe makinat e tyre. Nuk e di saktësisht se ku ishim”, mësohet se ka dëshmuar para autoriteteve 12-vjeçarja. Ka qenë të afërmit e 12 vjeçares që kanë zbuluar ngjarjen e rëndë. Ato kanë parë mesazhet e të miturës që kishte marrë në telefon nga autori, mesazhe tepër tronditëse ka thënë avokati.

Oficerët e Sektorit të Sigurimit të të Miturve dhe Krimeve Kibernetike filluan të monitoronin nga afër 53-vjeçarin. Ata identifikuan profilet false që kishte krijuar, me video të shumta dhe foto nudo të të miturës, ndërsa panë bisedat që 53-vjeçari kishte me pedofilë që paguanin për të takuar 12-vjeçaren. Autori bëhet me dije se është vënë në pranga. Së bashku me 53-vjeçarin u arrestua një 42 -vjeçar që e paguante për të abuzuar seksualisht me fëmijën.