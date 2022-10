VIDEO/ Zjarr i madh në një qendër tregtare, qytetarët vrapojnë për të shpëtuar!

Një zjarr i madh ka shpërthyer në një qendër tregtare në qendër të kryeqytetit pakistanez, Islamabasd.

Pamjet e shpërndara në rrjete sociale terrojnë shtëllungat e mëdha të tymit që kanë mbuluar ndërtesën e madhe shumëkatëshe, ndërsa qytetarët të tmerruar vrapojnë për të dalë nga godina.

A fire broke out in centaurus, the multi-storied shopping mall in #Islamabad. The fire broke out in the food court of the mall and spread rapidly across all the building. Police and rescue personnel rush out to the the famous mall in the capital of #Pakistan. pic.twitter.com/FUDI9fpS8y

— Jawad Yousafzai (@JawadYousufxai) October 9, 2022