Debati i 20 tetorit për energjinë elektrike në Kuvend, Petrit Vasili: Llogaridhënie dhe transparencë për menaxhimin kriminal të qeverisë

Kuvendi do të zhvillojë më 20 tetor një debat lidhur me energjinë elektrike, çmimin e saj dhe menazhimin prej autoriteteve përkatëse. Në një postim në rrjetet sociale, Petrit Vasili shkruan se deputetët që e kanë kërkuar këtë debat, të PL dhe PD, duan “llogaridhenie deri ne fund dhe trasparence per menaxhimin kriminal te qeverise per energjine elektrike”.









“Shperdorimi me miliarda euro dhe hedhjen ne kurriz te qytetareve te thjeshte te te gjithe barres se korrupsionit te tmerrshem me energjine permes provokimeve mafioze te qeverise me rritjen e çmimeve!!”, shkruan Vasili.

