(EMRI+FOTO) Refuzoi ftesën për të qenë pjesë e “Dancing With The Stars”! Kush është këngëtarja e njohur?

Një këngetare e njohur ka refuzuar ftesën për të qenë pjesë e “Dancing With The Stars”.









Mes shumë zërave se cilët do të ishin personazhet që do të merrnin pjesë u zbuluan pak ditë para nisjes me një video promo në profilin zyrtar në Instagram.

Konkurrentët e spektaklit janë: Alban Nimani, Sara Hoxha, Isli Islami, Megi Pojani, Ardit Çuni, Deborah Keçi, Salsano Rrapi, Irini Qirjako, Arbër Çepani, Elhaida Dani, Ilir Dushkaj, Elona Duro dhe Gent Hazizi.

Ndërsa anëtarët e jurisë të cilët do të vlerësojnë performancat e artistëve janë: Kledi Kadiu (kryetar i jurisë), Valbona Selimllari, Dalina Buzi dhe Armand Peza.

Së fundmi burime për “Prive” kanë zbuluar emrin e një këngëtareje të njohur e cila duket se e ka refuzuar ftesën për të qenë pjesë e “DWTS”.

Këngëtarja është Mihrije Braha, e cila thuhet se për shkak të angazhimeve të saj në karrierën muzikore e ka refuzuar këtë eksperiencë. Sipas Mihrijes koha që kërkon ky spektakël, i bëhej pengesë në punën e saj.

Kujtojmë se spektakli është nën drejtimin e Bora Zemanit dhe Eno Popit i cili qëndron në “Golden Room” me konkurrentët.

E ftuar në “Më lër të flas”, Bora tregoi si e priti propozimin për të qënë pjesë e spektaklit.

Moderatorja zbuloi se kur ishte e vogël e ka imagjinuar veten ta prezantojë.

“Fillimet e reja janë gjithmonë shumë të bukura, ky është një nga programet që e kam pëlqyer gjithmonë që kur isha e vogël thoja “a do ta prezantoj unë.” Plus kam studiuar edhe balet dhe e ndjej veten shumë mirë aty”– tha prezantuesja./ PanoramaPlus.al