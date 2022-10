FIA konfirmon: Red Bull dhe Aston Martin ka shkelur rregullat e kostos së Formula One

Pas spekulimeve intensive që nga Çmimi i Madh i Singaporit se dy skuadra ishin zbuluar se kishin shpenzuar më shumë se kufiri rreth 145 milionë dollarë në vitin 2021, organi drejtues i garave me motor publikoi zyrtarisht gjetjet e tij të hënën.









Në një deklaratë, ajo tha se të gjitha skuadrave u janë lëshuar certifikatat e tyre të pajtueshmërisë, përveç Red Bull Racing, Aston Martin Racing dhe Williams.

Shkelja e Williams ishte në lidhje me dorëzimin e vonuar të dosjeve vitin e kaluar, për të cilin ekipi u gjobit.

Aston Martin u konsiderua në shkelje procedurale të rregullave si Williams, ndërsa Red Bull u tha se kishte një shkelje procedurale dhe “të vogël” të shpenzimeve të tepërta.

Besimi i FIA-s se Red Bull ka thyer kufirin e shpenzimeve vjen pavarësisht se skuadra ka shprehur besimin se paraqitja financiare që bëri marsin e kaluar ishte lehtësisht nën kufirin e lejuar.

Duke folur në Çmimin e Madh të Singaporit, shefi i ekipit të Red Bull, Christian Horner tha se ai kishte besim se skuadra e tij kishte respektuar plotësisht rregullat.

“Unë jam absolutisht i sigurt në paraqitjen tonë”, tha ai. “Ka kaluar përmes një procesi. Ai hyri në mars, të nënshkruar plotësisht nga auditorët tanë, të cilët janë padyshim një nga tre të mëdhenjtë. Dhe ne besojmë se jemi të qetë brenda kufirit.

“Pra, FIA po ndjek procesin e tyre. Shpresojmë, dhe potencialisht këtë javë, të dëgjojmë jo vetëm ne, por të gjitha ekipet, rezultatin e atij procesi”.

Rregulloret e F1 parashtrojnë një sërë opsionesh si ndëshkim për ekipet që kanë shkelur kufirin e kostos.

Për një shkelje të vogël, e cila është më pak se 5% mbishpenzim, dënimet mund të përfshijnë një qortim publik, një zbritje të pikëve të kampionatit të konstruktorëve ose shoferëve, përjashtim nga ngjarjet, kufizime në testimin e aeroplanit ose një gjobë.

Nuk kishte detaje se si FIA do të trajtonte shkeljet e rregullave nga Aston Martin dhe Red Bull.

Në një deklaratë thuhej: “Administrata e kufirit të kostos së FIA-s aktualisht është duke përcaktuar kursin e duhur të veprimit që do të ndërmerret sipas Rregulloreve Financiare në lidhje me Aston Martin dhe Red Bull dhe informacione të mëtejshme do të komunikohen në përputhje me rregulloret”.

Në rastin e Aston Martin, nuk ka pasur shpenzime të tepërta, siç tregon rishikimi, dhe ekipi kuptohet se është i prirur të theksojë se nuk është fituar asnjë avantazh konkurrues dhe të konsiderojë çdo raportim të fundit që ka shpenzuar mbi kufirin si të dëmshëm.

Shkelja procedurale lidhej me një sërë protokollesh të kontabilitetit administrativ dhe si rezultat i ndryshimeve në interpretimin kompleks rregullator.

Shpenzimet e tepërta të Red Bull do të nxisin një kontroll më të madh se si FIA e trajton këtë çështje, me disa veshje që sugjerojnë se çështja do të jetë një rast provë për suksesin e kufirit të kostos.

Nëse FIA ​​kundërshton ashpër skuadrën me bazë në Milton Keynes, atëherë mund të shihet si e padrejtë duke marrë parasysh se sa të reja janë rregulloret e kufirit të kostos dhe se si të gjithë po përpiqen t’i kuptojnë ato në këtë fazë.

Megjithatë, nëse organi qeverisës është shumë i butë, atëherë kjo mund të hapë derën për ekipet rivale që të mendojnë se nuk kanë më nevojë t’i përmbahen kufijve të shpenzimeve.

Duke folur të dielën në Japoni, drejtori i ekipit të Ferrarit, Mattia Binotto, tha se ishte më mirë që FIA të ishte shumë e ashpër sesa të përpiqej ta fshinte çështjen nën qilim.

“Ajo që është e rëndësishme për ne është çfarëdo që do të jetë shkelja, nëse ka ndonjë shkelje, dënimi duhet të jetë i rëndësishëm, sepse më besoni, se makinat tona sot në Japoni u përpoqën të luftonin për pozicionin më të mirë”, tha ai.

“Këto janë makina që janë zhvilluar duke ruajtur, respektuar vetë kufirin buxhetor dhe ne e dimë se sa do të kishte nënkuptuar përsa i përket performancës, edhe nëse është një shkelje e vogël.

“Përmenda se pesë milionë janë rreth gjysmë sekonde, madje një ose dy milionë janë rreth një ose dy të dhjetat, që është afërsisht nga të qenit i dyti në rrjet ose të jesh në pole dhe ndoshta të kesh makinën më të shpejtë.

“Natyrisht që bëhet fjalë për vitin 2021 dhe nga viti 2021 është një avantazh që fiton në sezonet në vijim. Mendoj se ajo që na duhet dhe ajo që pres është transparenca dhe qartësia e plotë mbi diskutimet që mund të kenë ndodhur”.