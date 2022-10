Nga përplasja me barrierat mbrojtëse në Xibrak, te motori në aksin Belsh-Kajan! Tre aksidente brenda pak minutash në qarkun e Elbasanit

Tre aksidente automobilistike janë regjistruar pasditen e kësaj të hëne në qarkun e Elbasanit.









Burimet bëjnë me dije për gazetën Shqiptare se në Xibrak, makina është përplasur me barrierat mbrojtëse, ndërsa në kotorr të Gramshit dhe në Kajan të Belshit ku një mjet ka përplasur një motor.

Ndërkohë, një aksident ka ndodhur pak minuta më parë në aksin Belsh Kajan ku një automjet ka përplasur një motorr e për pasoj një person ka mbetur i plagosur i cili ka mbëritur në spitalin e Elbasanit.

Nga ana e saj, policia po merret me sqarimin e plotë të ngjarjes.

Njoftimi:

Elbasan/Informacion paraprak.

Në aksin rrugor Elbasan-Belsh, në fshatin “Kajan”, mjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin M.K. 28 vjeç, banues në Belsh, është përplasur me një motoçikletë me drejtues shtetasin B. K. 73 vjeç.

Si pasojë është dëmtuar pasagjerja në motoçikletë, shtetasja V. K. 32 vjeçe, e cila është transportuar në spital për ndihmë mjekësore.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të shkakut të aksidentit.