Russell Crowe dhuroi 5,000 paund në librarinë Norwich për ta shpëtuar atë nga falimentimi

Lëvizja e aktorit legjendar Russell Crowe erdhi si një surprizë e madhe për pronaren e dyqanit në Norwich, Angli, pasi ajo kishte filluar tashmë një fushatë financiare për ta mbajtur atë nga mbyllja.

Më konkretisht, Leanne Freed shkoi në një fushatë për mbledhjen e fondeve të enjten mbrëma në një përpjekje për të shpëtuar librarinë e saj të pavarur Bookbugs And Dragon Tales, pasi kishte vendosur një objektiv prej 15,000 £.

Disa orë më vonë ajo mori 1/3 e golit të saj nga ylli i filmit “Gladiator”: “Russell Crowe dhuroi pas pothuajse 10 minutash dhe ne ishim në shtrat në atë kohë”, tha Leanne Fried për agjencinë e lajmeve PA.

Actor Russel Crowe donates over RM25,000 to struggling bookstore in Norwich https://t.co/ffWxXaBTI7

— Malay Mail (@malaymail) October 9, 2022