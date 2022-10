‘Shpërthen’ Berisha: Skënder Gjinushi, matrapaz. I shiti partinë Ramës për postin e Akademisë!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka folur me tone të ashpra për kryetarin e Akademisë së Shkencave, Skënder Gjinushi, por edhe institucionin që ai drejton.

Në një deklaratë për mediat, kreu i PD u shpreh se sot ky institucion kremton 50-vjetorin në mënyrën më të turpshme. Ndërsa kreun e saj e quan si një matrapaz, që i shiti partinë edi Ramës.

“Sot Akademia kremton 50-vjeotrin në një regres të madh. Nëse më parë kishte në krye një historin si Aleks Buda, sot ka një matrapaz, një ish ministër të diktaturës, i cili uzurpoi postin e kryetarit të Akademisë duke shitur partine e tij Tom Doshit. Skënder Gjinushi, ish-kryetari i PSD i shiti partinë Edi Ramës për Tom Doshin në shkëmbim të kryetarit të akademisë. Histori më të turpshme nuk ka. Ai qëndron në atë post në dhunim të kushtetutës së vendit, që përcakton se kryetari i Akademisë emërohet nga presidenti, por për pazarexhinjtë, Rama Gjinushi nuk vlen një lekë. Rëndësi ka që ti blinte partinë me Akademinë. Nuk ka ditë më të zezë se kjo e sotmja kur ai institucion kremton 50-vjetorin në një gjendje të turpshme me kryetarin e saj”, the Berisha.