Spanja do të vendosë taksë shtesë për të pasurit

Spanja do të zbatojë një “taksë solidariteti” nga viti 2023 për njerëzit me pasurinë me vlerën e shumës 3 milionë euro, njoftoi Ministrja e Buxhetit María Jesús Montero në një konferencë për shtyp të enjten.









Instrumentet e reja fiskale të bëjnë të dhënat mbi pasurinë, mbi të ardhurat personale dhe taksë të korporatave, tha Montero i partisë socialiste PSOE të Sanchez.

Taksa e cila do të prekë 23,000 tatimpagues ose 0.1% të popullsisë së Spanjës nga viti 2023 deri në 2024, ka potencialin për të krijuar 1.5 miliardë euro, tha ajo.

Masa vjen nga opozita e qendrës së partido Popular (PP/EPP) social dhe propozues për uljen e taksave në rajonin e tyre të lidhur me joshur votuesit përpara zgjedhjeve komunale të vitit të ardhshëm në maj dhe zgjedhje të përgjithshme të vitit të kaluar.

Sipas kësaj, është që edhe më të pasurit të bëjnë pjesën e tyre për të shkruar në zbutjen e ndikimit negativ të inflacionit rekord, tha ministria.

Ajo shtoi se është e nevojshme “të praktikohet pedagogjia tatimore”.

Taksa e re do të ketë tre hapa– duke përfshirë një normë 1.7% për 3-5 milionë euro, një normë 2.1% për 5-10 milionë euro dhe 3.5% për mbi 10 milionë euro.

Ndërkohë, qeveria e majtë spanjolle njoftoi një rritje të taksimit të kapitalit me një pikë, në 27%, dhe për fitimet kapitale mbi 200,000 euro, në 28%, dy pikë shtesë në krahasim me normat aktuale të taksimit.

Së bashku me “taksën e solidaritetit” për të ardhurat e larta, qeveria do të miratojë së shpejti masat e reja që modifikojnë tatimin mbi të ardhurat personale për të favorizuar të ardhurat e mesme dhe të ulëta, duke rritur tavanin e uljes së taksave që aplikohet aktualisht për të ardhurat deri në 18,000 euro në 20,000 euro. Qeveria njoftoi se masa ka një potencial grumbullimi prej 1,881 miliardë euro.

Tatimi mbi të ardhurat personale do të përjashtohet gjithashtu për ata që fitojnë 15,000 €. Aktualisht, tavani është 14,000 €.

Ministri njoftoi gjithashtu një ulje të taksës së korporatave në 23% për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) me një xhiro më pak se 1 milion euro dhe një kufizim të përkohshëm në zbritjet për humbjet nga vitet e mëparshme që mund të aplikohen nga grupet e mëdha të biznesit.