Të shtëna në Itali, një shqiptar goditet 7 herë me armë zjarri, si paraqitet gjendja e tij në spital!

Një burrë është goditur nga disa të shtëna me armë zjarri në Vittoria, në provincën e Raguzës. Burri, një shqiptar i rregullt në territorin e Vittoria-s, u godit gjatë natës me 6 ose 7 të shtëna me armë zjarri në fshat midis Vittoria dhe fraksionit Pedalino të Comiso.









Shqiptari me kodin e kuq në spital

Në vendngjarje autoambulanca e 118, e cila ka transportuar me kod të kuq të plagosurin në Urgjencën e spitalit Guzzardi di Vittoria. Gjendja e tij është e rëndë, por jashtë rrezikut për jetën. Shqiptari i Gambit ishte 39 vjeç dhe ishte i ligjshëm në territorin italian me leje qëndrimi të rregullt.

Hetimi

Policia ka mbërritur në vendin e sulmit për të rindërtuar dinamikën e të shtënave dhe për të identifikuar përgjegjësin që qëlloi disa herë me armë zjarri ndaj shqiptarit.