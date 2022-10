Tetori me diell dhe nëndori me fashë?

Në këtë tetor po mban një kohë e shkëlqyer e thatë dhe me diell. Kjo duhet të na shqetësojë. Do Zoti kjo javë nis me shira. Shirat janë shpëtimi ynë si qytetarë, për të mos paguar 15 milionë euro më shumë energji elektrike, nga fasha që qeveria do të detyrohet të vendosë në nëndor, nëse nuk rritet niveli i liqenit-rezervuar energjitik të Fierzës. Për të mos folur për dhjetorin, pse nga temperaturat e ulta, aty shpenzimi shtesë rritet me herë më shumë. Që të mos arrijmë tek fasha, gjithshka varet nga ne. Ne shpërdorojmë gati një të pestën e energjisë që prodhojmë, pra mbi 600 milionë euro, me çmimet e sotme. Këtë nuk mund kurrsesi t’ia lejojmë më vetes. Qeveria po lëviz në këtë drejtim. Të paktën po bën atë që varet prej saj. Seicili institucion shtetëror do të ketë një administrator energjie, që ka për detyrë të kursejë energji, të ndalojë shpërdorimin e saj në institucion dhe të ulë shpenzimin e energjisë me një mesatare 15 përqind. Nuk do të ishte keq nëse do të vendosnim edhe sanksione të forta për shpërdoruesit publikë të energjisë, me gjoba deri në disa rroga mujore. Por sfida dhe beteja kryesore do të zhvillohet në shtëpitë tona. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare(KESH) është e bindur se në rast se si qytetarë bashkëpunojmë dhe kursejmë energjinë(të ndihmuar dhe motivuar nga gogoli i vendosjes së fashës 800 kWh), si dhe nëse do të kemi rreshje gjatë nëndorit e dhjetorit, mund të na rezultojë një gjendje e mirë e Kaskadës së Drinit dhe prodhim me shumë më pak nevojë dhe domosdoshmëri për energji nga importi. Por duhet që kërkesa për energji nga ne të jetë më e ulët. Dhe kjo kërkesë ulet, nëse zvogëlojmë shpërdorimi. Po ku e shpërdorojmë energjinë si qytetarë? Një llampë drite efiçiente(floreshente) konsumon 6 vat në orë, ose afërsisht 0.07 lekë energji elektrike. Një llampë inkandeshentë 20 herë më shumë! Një kondicioner normal konsumon 1.5 kilovat-orë(kWh), me një kosto prej 16.6 lekësh në orë. Duhet ta shohim konsumin. Rrotullimin e sahatit të energjisë, me ndjenjën dhe idenë e kursimit. Si 450 mijë familje, kemi konsumuar së bashku gjatë vitit të kaluar 2021, mbi 3.1 miliardë kilovat-ore ose 3.1 Teravat. Një të pestën e kësaj energjie e kemi shpërdoruar. Po si? Duke harruar drita ndezur në dhomat tona gjatë mbrëmjes e natës, duke e lënë gjithë ditën e natën ndezur dushin, duke e harruar derën e frigoriferit hapur, qoftë dhe për pak minuta, apo duke mos larë rroba me kazanin e lavatriçes të mbushur pak. Duken gjëra të rëndomta, por përbëjnë me dhjetëra milionë euro shpërdorim brenda një viti. Duhet të shikojmë sa përputhen dritaret e dyert tona me dimrin që po afron. Një shtëpi më e izoluar harxhon 60 përqind më pak energji elektrike, që të ngrohet. Duhet të nisim të kursejmë fort. Kjo varet nga ndërgjegjja e seicilit prej nesh, pse për një dritë të harruar ndezur në një dhomë bosh, nuk do të na trokasë kush në derë të na vërë gjobë. Kurse në institucionet shtetërore, kjo duhet të ndodhë! Ndërkohë, kush nga ne dëshiron të shpenzojë energji jo për gjërat më të domosdoshme, është mirë që qeveria ta dallojë, për ta paguar kilovat-orën 4.5 herë më të lartë, ose 42 lekë. Por si do ta dallojë? E nisi mirë me një si projekt për të dalluar pasunarët mes nesh. Do ia vlente ta çonte këtë projekt deri në fund. Të paktën tani brenda tetorit, sa nuk kemi hyrë në muajin që mund të kemi fashën. Dhe fasha është morali i vijimit të ndihmës për të varfërit dhe familjet shqiptare modeste e me të ardhura të mesme, pa rrënuar buxhetin e shtetit. Për pasunarët, ata mund ta kenë energjinë pafund, edhe dy mijë kilovat-orë të shpenzuar në muaj, por do ta paguajnë fashën nga 801 kilovat-orë e më lart, me 42 lekë për kilovat-orë. Ose do t’u shkojë fatura e energjise elektrike 60 mijë lekë të rinj në muaj. Derisa sa kanë para, sigurisht që mund ta përballojnë. Edhe pse, është e sigurtë, shumica e tyre do të jenë të parët që do të ankohen fort, siç dinë të ankohen zengjinët tanë të rinj. Ndërkohë, gogoli i fashës 801 kilovat-orë e lart duhet të na disiplinojë dhe të ulë ndjeshëm shpenzimin e kotë të energjisë nga familjet tona, sidomos ato me të ardhura të mesme. Për familjet e varfëra, qeveria duhet të ketë gati, në rast se detyrohet të vendosë fashën në nëndor, edhe pagesat-subvencion për çdo familje me të ardhura të pakta. Kjo pagesë duhet të jetë 4-5 mijë lekë të reja në muaj për të gjithë periudhën e pranisë së fashës. Është e domosdoshme. Pse si zor që familjet tona të varfëra nëpër qytete do të mund të kthehen tek soba e drurit. Edhe po të duan, një pjesë e tyre nuk mundin, se pallatet e ndërtuara pas viteve 2000 nuk kanë oxhak për të filtruar tymrat e sobës.