U kapën me kokainë e mijëra franga/ Policia zvicerane arreston dy të rinj shqiptarë në Lugano!

Dy të rinj shqiptarë kanë rënë në prangat e policisë zvicerane, pasi dyshohet se kanë qenë pjesë e një grupi që trafikonte kokainë në qytetin e Luganos.









Mediat vendase bëjnë me dije se të arrestuarit janë një 23 dhe një 32-vjeçar, të dy banues në Shqipëri.

Pas një hetimi të policisë, në banesën e shqiptarëve është gjetur kokainë dhe mijëra franga, të cilat dyshohet se janë përfituar nga trafiku i drogës.

Ndërkohë, të dy ata tashmë do të përballen me trupën gjykuese për t’u njohur më pas me vendimin.