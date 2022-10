Ylli i filmave për të rritur Adriana Chechik thyen kurrizin në dy vende duke luajtur me sfungjer (Video)

Të gjithë i kemi parë lojërat me “Gladiatorët” të cilët goditen me “sfungjerë” nga lartësia dhe bien në gropa me shkumë dhe materiale të ndryshme absorbuese dhe të buta që e bëjnë rënien pa dhimbje. Duket se këtë e ka pasur në mendje ylli i filmave erotikë Adriana Chechik, vetëm se gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç do të donte dhe priste.









Në eventin TwitchCon në San Diego ajo u ngjit në një nga lartësitë e gladiatorëve dhe bëri një kërcim spektakolar në gropën plot me sfungjerë. Ajo mendoi se do t’i binte, siç bëri shoqja e saj pak kohë më parë, por gjërat nuk shkuan mirë.

Adriana Chechik (@ChechikTv) looks seriously hurt after jumping in the foampit. Looks like #TwitchCon cheaped out on the padding and amount of foam. pic.twitter.com/BRPSs1EKVI — Clippy Chimp (@ClippyChimp) October 9, 2022

Pas uljes, Adriana Chechik tregoi se nuk mund të lëvizte. Drejtuesi i ngjarjes e kuptoi se diçka nuk shkonte dhe e pyeti nëse një mjek mund të vinte ta vizitonte.

Frika e saj më e keqe më në fund u konfirmua.

Siç ka shkruar ajo në Twitter : “Epo, unë theva shpinën në dy vende dhe po bëj një operacion për të vendosur një shufër për mbështetje. Dërgoni mbështetjen tuaj”.

Kolegu i saj Brandi Love, i cili së fundmi vizitoi Greqinë, shkroi: “Jam ende në shok duke e dëgjuar këtë. Me vjen shume keq dashuria ime. Ti je në mendimet dhe lutjet e mia”.

Well, I broke my back in two places and am getting surgery to put a meter rod in for support today. Send your support. When it rains it pours and I am definitely feeling the rain right now. — adriana chechik (@adrianachechik) October 9, 2022

Vullnetari i TwitchCon, Edgar Jimenez, i cili ishte dëshmitar i plagosjes së saj, tha për Buzzfeed News: “Ajo ra normalisht, por për fat të keq, gjatë ‘vallëzimit’ të saj, ajo u rrëzua dhe u ul atje ku kishte një shtresë të hollë”.

Chechik së fundmi njoftoi se po largohet nga industria e filmit për të rritur pasi dëshiron të eksplorojë mundësi të reja karriere.