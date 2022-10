Zgjedhjet lokale/ Dashamir Shehi ka formulën që opozita të nxjerrë një kandidat fitues

Kryetari i LZHK-së, Dashamir Shehi i ftuar në Abc ka komentuar situatën e opozitës para zgjedhjeve lokale, dhe çfarë biseduan në takimin me kreun e PD, Sali Berisha.









Shehi tha se aleatët dhe PD kanë rënë parimisht dakord mbi disa çështje, por më e rëndësishmja mbetet ende për tu sqaruar gjatë rrugës.

Sipas tij opozita nuk mund të fitojë nëse nuk del me një kandidat. Ai theksoi se e vetmja mënyrë që opozita të nxjerrë një kandidat fitues është ta testojë atë në popull me anë të sondazheve.

Pjesë nga biseda:

Xhokaxhi: Jeni takuar me zotin Berisha ju dhe aleatët e tjerë të PD, ka specifika për të cilat jeni dakordësuar?

Shehi: Ne jemi takuar para një jave. Them që kemi bërë një gjysmë pune, kemi rënë dakord për disa gjëra. E vetmja mënyrë është të dalim me një kandidat më vete, në proporcional të dalim secila parti më vete. Kemi rënë dakord se kush na puq, që është lufta kundër qeverisë, kundër autokracisë së Ramës, na puq po ja mbërritëm që është dhe elementi më dinamik, kandidati i vetëm. Për gjëra të tjera nuk puqemi shumë ne, por mendoj se këto janë të mjaftueshme.

Xhokaxhi: Kur flasim për kandidat të përbashkët, çfarë fitoni ju?

Shehi: Formula që i kemi propozuar ne është që çdo parti të sjellë kandidatët e vet dhe ata t’i nënshtrohet një sondazhi.

Xhokaxhi: PD po bën primare, dhe po i bën për kandidaturat e veta?

Shehi: PD t’i bëjë primaret, uroj t’i bëjë mirë, por ata janë të PD-së, bile vetëm të pjesës së foltores, por është e pamjaftueshme të fitojë zgjedhjet, dhe ne na duhet një kandidat që shkon përtej PD-së.

Xhokaxhi: Por si do bëhet ndarja?

Shehi: Berisha të bjerë 100. Ne po them që në Tiranë t’i nënshtrohet sondazhit, më mirë se kjo nuk e nxjerr askush. Ne nuk na votojnë për zgjedhje tifozët e partisë.

Xhokaxhi: Por Berishës i cënohet procesi brendshëm?

Shehi: Nuk i cënohet procesi Berishës, le t’i zgjedhë me sondazh, dhe në fund themi që këta janë 7-8 vetë që do jenë në Tiranë. I marrim këta 7-8 kandidatë dhe sondazhi do të nxjerrë më të mirin. Unë do isha dakord sikur PD të ishte si njëherë e një kohë, por po flasim për një realitet konkret, se kemi dy PD.