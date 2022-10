Artan Hoxha jep detaje nga atentati në Fushë-Krujë: Autorët, me uniforma speciale dhe kontrollonin trafikun!

Gazetari Artan Hoxha ka zbardhur mbrëmjen e sotme detaje nga vrasja e Klisman Preçit në Milot, pak ditë pas masakrës së Fushë-Krujës. Ai deklaroi se shënjestra Ylli Brahimi i cili mbeti i plagosur si pasojë e plumbave, i ka kërkuar Preçit ta dërgojë në shtëpi pasi nuk ka qenë në gjendje të ngiste makinën.

Hoxha theksoi se bashkëpunëtorët e autorëve të krimit ishin vendosur në hyrje të Milotit të veshur me jelekë dhe nuk lejonin makinat të futeshin në atë aks.

“Sipas informacionit që janë sekuestruar në vendin e ngjarjes, atentati ishte realizuar nga 6 persona. Dy nga ata kishin dalë në hyrje të Milotit dhe drejtonin qarkullimin, nuk lejonin makinat të futeshin që të mbanin rrugën hapur, me jelekë. Njëri nga ata, më i gjatë, mbante makinën ndezur dhe derën e makinës hapur. Tre të tjerët ishin të veshur me uniforma të forcave speciale dhe me gjoksore ku mbahen mjetet taktike. Kjo ngjarje ka ndodhur 5 ditë mbas masakrës së 17 korrikut mbi urën e Fushë Krujës. Sigurisht që ka pasur një informacion për lëvizjet e mjetit të Ylli Ibrahimit. Ata kanë qëlluar fillimisht shoferin, që ka qenë ky i pafajshmi që kishte bërë teshat gati për të ikur në Angli. Shtegu që kanë zbritur pranë banesës së Klisman Preçit, nuk e dinin 80% e banorëve. Autorët kishin pasur një pajisje që kishte bllokuar kamerat dhe Yllli Ibrahimi i kishte kamerat në celularin ne vetë por ngaqë kishte pirë se kishte kuptuar. Ata kanë komunikuar, jo me radio, me këto pajisje të tjera. Asnjë gjë nuk ishte bërë për këtë gjë dhe prandaj ngjarjet ndodhën zinxhir. Familjarët e kishin humbur besimin, informacionin që kishin nuk ia çonin më as policisë”, deklaroi Hoxha në ABC.