Drejt Anglisë me gomone për të punuar në shtëpi bari, i riu shqiptar rrëfen udhëtimin e vështirë!

Bashkë ne shumë shqiptarë që largohen nga vendin jonë drejt Britanisë së Madhe është edhe një 20-vjeçar që ka zgjedhur të rrëfejë historinë e tij.

Ai tregon udhëtimin që ka ndjekur për të mbërritur deri në Angli kundrejt një shume parash prej 5 mijë paund ndërsa tregon se në gomone me të ishin edhe shumë gra me fëmijë të vegjël.

“Nga Tirana në Francë kemi ikur në rrugë tokësore dhe më pas deri në Angli kemi shkuar me gomone. Gjithë rruga ishte 5000 paund. Kemi qëndruar 10 orë në det. Ishim deri te 40 persona. Kishte edhe gra me fëmijë”, shprehet ai per Euronews Albania.