Fundi i Putinit? Luftimet e brendshme të Kremlinit janë hapur

Vladimir Putin ishte mjeshtër i gjithçkaje që vëzhgoi; më pas ai pushtoi Ukrainën.









Për herë të parë në dy dekada, kundërshtarët e presidentit rus mendojnë se ka më shumë gjasa që ai të largohet në një afat të afërt, megjithëse ata nuk pajtohen rreth mënyrës sesi mund të zhvillohet ndeshja e fundit, kush mund ta zëvendësojë atë dhe kur. Shumë varet nga rrjedha e një lufte që po kthehet kundër tij dhe po minon ajrin e tij të pathyeshmërisë.

Në javët e fundit, përleshjet e brendshme të Kremlinit janë përhapur në shesh, me të brendshëm që kritikojnë publikisht njëri-tjetrin dhe komandën ushtarake të nivelit të lartë të Moskës, pasi forcat e demoralizuara ruse janë të detyruara të tërhiqen pas disfatave poshtëruese në Ukrainë dhe një mobilizim jopopullor i dështuar e cila jep rezultatin e kundërt.

Zyrtarët e lartë tani duket se po përpiqen të përfitojnë nga ndryshimi i peizazhit politik. Vëzhguesit e Kremlinit argumentojnë se ndezjet e mospajtimit publik nga anëtarët e elitës ruse – përfshirë liderin çeçen Ramzan Kadyrov dhe shefin paraushtarak Yevgeny Prigozhin – janë të paprecedentë.

Mikhail Kasyanov, kryeministër i Putinit nga viti 2000 deri në vitin 2004, parashikon se kontrolli i presidentit në pushtet mund të rrëshqasë papritur. “Për tre ose katër muaj, besoj se do të ketë një ndryshim vendimtar”, tha Kasyanov, i cili tani jeton në mërgim, për Sky News më 30 shtator.

Kundërshtarët e tjerë të Putinit nuk janë aq përfundimtarë për kohën, por, me akuzat në rritje dhe kritikat ndaj komandantëve ushtarakë të Rusisë, ata ndjejnë se lufta shënon një pikë kthese, duke shpresuar për fillimin e fundit për carin e ditëve të mëvonshme të Rusisë.

“A mund të largohet, nuk e di”, i tha POLITICO-s, opozitari rus dhe kritiku i shquar i Putinit, Mikhail Khodorkovsky. Falë rezistencës së Ukrainës dhe gabimeve të Rusisë dhe taktikave të papërshtatshme të fushëbetejës, të brendshëm të Kremlinit dhe lojtarë të tjerë të mëdhenj politikë duket se po konsiderojnë jetën pas Putinit, shtoi ai.

Partia e luftës

Khodorkovsky beson se kjo shpjegon pse disa të brendshëm të Kremlinit po kërkojnë vëmendjen politike – veçanërisht Kadyrov dhe Prigozhin, normalisht aleatë të ngushtë të liderit rus. Ata kanë nisur reagimet kundër komandantëve ushtarakë të Rusisë, burra që ata i përbuzin si “gjeneralë të kohës së paqes”.

Si udhëheqës të një “partie lufte” ata kanë kërkuar për veprime më të egra në Ukrainë. Të dy burrat janë të kujdesshëm që të duken besnikë, por Khodorkovsky dyshon se ata po luajnë një lojë të dyfishtë. “Prigozhin është nën kontrollin e Putinit sot,” tha Khodorkovsky. “Por ai po përgatitet edhe për jetën pas Putinit. Dhe ai po ndërton një marrëdhënie me Kadyrov,” shton ai.

Prigozhin ka ndryshuar modus operandi. Në fund të shtatorit, për herë të parë ai pranoi se kishte themeluar Grupin Wagner, grupi paraushtarak rus i akuzuar për kryerjen e abuzimeve të rënda të të drejtave të njeriut në Afrikë, Siri dhe Ukrainë në emër të Kremlinit. Ky është një pranim befasues duke pasur parasysh se ai ka paditur mediat në të kaluarën për emërimin e tij si shefin e Wagner.

Tani ai po e paraqet veten si dikush që duhet marrë seriozisht si komandant ushtarak, dhe përballë kundërofensiveve të Ukrainës rreth Kharkiv dhe Kherson ka duartrokitur Kadyrov për kërkesat e tij në mediat sociale për “masa më drastike”, duke përfshirë një deklaratë të ligjit ushtarak në zonat kufitare të Rusisë dhe “përdorimi i armëve bërthamore me rendiment të ulët”.

Prigozhin ka miratuar gjithashtu thirrjen e Kadyrov që komandantët e pafat të ndëshkohen, të hiqen grada dhe medalje dhe të dërgohen në front. “E bukur, Ramzan, vazhdo kështu,” tha Prigozhin në një postim në rrjetet sociale. “Këta banditë duhet të dërgohen përpara këmbëzbathur me mitralozë”, shtoi ai.

Më e rëndësishmja, të dy kanë shmangur censurimin e drejtpërdrejtë të Putinit. Kjo mund t’i shërbejë interesave të Kremlinit – fajësimi i ushtrisë dhe largimi i zemërimit nga Putini, thonë mërgimtarët rusë dhe analistët perëndimorë. Dhe Putini nuk e ka mbajtur veten të mos kritikojë ministrinë e mbrojtjes – javën e kaluar e qortoi atë për keqpërdorimin e urdhrit të tij të mobilizimit dhe hartimin e studentëve.

Në mënyrë të dukshme, Kremlini nuk e ka qortuar as Prigozhin dhe as Kadyrov, i cili javën e kaluar me gëzim njoftoi se ishte promovuar në gradën e gjeneral kolonelit. Pas kërkesës së Kadyrov për përshkallëzim, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u shpreh butësisht gazetarëve në Moskë se “kryetarët e rajoneve kanë të drejtë të shprehin këndvështrimin e tyre”.

Kujdes kë kritikoni

Ka disa dyshime se është e dobishme për Putinin që Kadyrov dhe Prigozhin të bëjnë thirrje për veprime gjithnjë e më ekstreme për t’i mbajtur të shqetësuar liderët perëndimorë me nëntekstin e pashprehur: kini kujdes se çfarë dëshironi – një Rusi pa Putin mund të nënkuptojë një Rusi të Kadyrov dhe Prigozhin. Leonid Volkov, shefi i shtabit të Alexei Navalny, liderit të burgosur të opozitës, e përshkruan Prigozhin si “kriminelin më të rrezikshëm në rrethimin e Putinit”.

Gjithsesi, kushdo që sulmon topin e tunxhit po bën patinazh në akull të hollë. Është vetëm një hap i shkurtër nga sulmi ndaj gjeneralëve të Rusisë dhe ministrit të Mbrojtjes Sergei Shoigu për humbjet katastrofike deri në kritikimin e njeriut që i emëroi ata: Putinit. Muajin e kaluar, Peskov paralajmëroi ndërsa “pikëpamjet kritike janë aktualisht brenda kornizës së ligjit . . . linja është shumë, shumë e mirë”.

Faqja e lajmeve Meduza kohët e fundit raportoi se yjet në rritje Alexey Dyumin, guvernatori i Tulës, dhe Dmitry Mironov, ish-kreu i rajonit të Yaroslavl dhe një asistent i Putinit, po mbështesin qetësisht Kadyrov dhe Prigozhin.

Lufta “ka vënë në lëvizje një garë publike të pasardhësve”, vuri në dukje gazetari rus Andrey Pertsev. “Në vitet e fundit, manovrat politike në Rusi u mbajtën në hije, por në këtë epokë të re, shpalljet me zë të lartë dhe gjestet politike me dukshmëri të lartë janë përsëri normë,” shkroi ai në një analizë të fundit për Carnegie Endowment.

Ish-presidenti dhe ish-kryeministri Dmitry Medvedev, dikur i etur për t’u dukur si një modernizues i prirur nga perëndimi, ka vepruar drejt dhe po lëshon kërcënime gjakderdhje duke denoncuar NATO-n. Kryetari i Dumës së Shtetit, Vyacheslav Volodin, gjithashtu e ka shtyrë veten më shumë në plan të parë. Po kështu edhe zëvendës shefi i parë i kabinetit Sergei Kiriyenko, një kryeministër i dikurshëm dhe funksionar i butë, i cili normalisht i shmanget vëmendjes. Ai ka nisur të ecë rreth Donbasit i veshur me kaki.

Duke pritur në krahë

Lojtarët e tjerë kyç kanë qenë të heshtur dhe kanë munguar publikisht.

Këto përfshijnë drejtorin e agjencisë ruse të inteligjencës së brendshme FSB, Alexander Bortnikov dhe Viktor Zolotov, kreun e Gardës Kombëtare dhe një nga zyrtarët më të fuqishëm të silovikëve të vendit ose “të fortët” të sigurisë. Garda Kombëtare përbëhet nga qindra mijëra trupa, duke përfshirë njësitë speciale të policisë dhe forcat e reagimit të shpejtë. Zolotov dhe Putin kanë punuar së bashku në Shën Petersburg në vitet 1990, por Zolotov dihet gjithashtu se është i afërt me Kadyrov. Pse ata kanë qëndruar jashtë vëmendjes nuk është e qartë; disa analistë pyesin veten nëse ata “po e mbajnë pluhurin e tyre të thatë”.

Në fillim të këtij viti, shërbimi i inteligjencës ukrainase pretendoi se spiunazhi i FSB-së mund të ishte pjesë e një grupi që planifikonte një grusht shteti.

Por disa analistë janë skeptikë se pushteti i Putinit po ikën. “Unë mendoj se ka një element të të menduarit të dëshiruar,” thotë Emily Ferris, një specialiste ruse në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara të Britanisë. “Do të ishte e kujdesshme. Por unë nuk e di me të vërtetë shkallën në të cilën ata janë në gjendje të bëjnë plane,” Putin ka “gjithmonë inkurajuar rivalitetin” – një strategji përça dhe sundo, shton ajo.

Megjithatë, ka shenja të një lufte të brendshme për pushtet që po zhvillohet me dy aleanca kryesore: një “parti lufte” e udhëhequr nga Kadyrov dhe Prigozhin dhe një fraksion kundërshtar që përbëhet nga agjencitë e sigurisë, Shoigu dhe Valery Gerasimov, shefi i Shtabit të Përgjithshëm, thotë Khodorkovsky. . Javën e kaluar, Alexey Slobodenyuk, një ndihmës dhe propagandues i Prigozhin, u nxor nga makina e tij nga një njësi speciale e Gardës Kombëtare dhe u ndalua, sipas raporteve ruse.

Nëse lufta e Putinit vazhdon të shkojë keq për Rusinë, Khodorkovsky sheh dy skenarë të mundshëm. Në të parën, kabalët rivalë bashkohen dhe e shtyjnë Putinin të japë dorëheqjen në mënyrë që sistemi që ai krijoi t’i mbijetojë atij, duke i premtuar atij imunitet dhe mbajtje të pasurisë së tij. Në atë rast kryeministri Mikhail Mishustin, një ish-drejtor kokëfortë i Shërbimit Federal të Taksave, do të zëvendësonte Putinin. “Por atëherë do të kishte një luftë se kush e kontrollon atë,” thotë Khodorkovsky.

Një skenar tjetër është se ka një përplasje midis “partisë së luftës” dhe kundërshtarëve të tyre në agjencitë e sigurisë dhe mbrojtjes, të cilët janë shumë më të fragmentuar dhe të demoralizuar.

A mundet Putini të largojë pasojat e luftës së tij? Khodorkovsky mbetet i pasigurt, por shton: “Gjithmonë e kam menduar Putinin si një person shumë pragmatik. Unë nuk mendoj më kështu. Ai po mbështetet gjithnjë e më shumë në emocionet e tij.”