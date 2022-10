Kush e ka videon e “famshme” të Ervis Martinajt? Artan Hoxha tregon nëse qarkullon më në ‘treg’ apo jo!

Gazetari investigativ Artan Hoxha, deklaroi në studion e “Log.” në Abc të gazetarit Endri Xhafo, se video e shumëpërfolur e Ervis Martinajt ku ai i ofron një grupi kriminal 50 milionë euro për ta liruar është zhdukur.

I pyetur nga moderatoi Xhafo se ku qarkullon tashmë kjo video, Hoxha tha se nuk ka më një video të tillë në qarkullim.

PJESË NGA BISEDA:

Xhafo: Hoxha ke thënë që ke parë një video?

Hoxha: Ku e ke dëgjuar ti këtë. Nuk po të them as e kam parë e as nuk e kam parë. Nëse dikush thotë se e kam parë ti duhet të shkosh tek Policia Gjyqësore, unë nuk kam plan të shkoj atje sot.

Xhafo: Ku qarkullon video?

Hoxha: Nuk qarkullon asgjë më.