Lufta në Ukrainë/ “Neptuni” i Putinit dhe kërcënimi i një cunami bërthamor

Në zemërimin e “Neptunit”, mjetit të teknologjisë së fundit bërthamore nënujore rus (USV), presidenti rus Vladimir Putin po mbështet shpresat e tij për një rikthim më agresiv në frontin ukrainas pas kundërsulmit të suksesshëm të dyfishtë nga ukrainasit. Pas humbjeve radhazi, të papritura, i forti i Kremlinit duket më i gatshëm se kurrë për të aktivizuar superarmët bërthamore që Federata Ruse ka ndërtuar sistematikisht që nga viti 2018 për t’i dhënë kuptim shantazhit bërthamor që ai ka tentuar ditët e fundit ndaj perëndimi. Kryesisht e paeksploruar edhe për inteligjencën amerikane, nëndetësja mini-robotike me emrin grek të lashtë ‘Poseidon’ ka një rreze prej më shumë se 6200 milje dhe aftësinë për të operuar në një thellësi prej 1000 metrash, duke forcuar argumentet e atyre që besojnë se Moska tani po shkon drejt një “Lufte të Ftohtë oqeanike”.









Duke qenë, në fakt, një dron nënujor që lëshohet nga një nëndetëse, ‘Poseidoni’ mund të zhvillojë një shpejtësi deri në 100 nyje, të ketë një rreze deri në 10,000 km dhe, më e rëndësishmja, të mbajë një kokë lufte termonukleare, që synon shkatërrimin total të infrastrukturës kryesisht bregdetare, si porte, qytete, fortifikime bregdetare, aeroplanmbajtëse, por edhe pika me interes strategjik, skena premtuese të Apokalipsit. Në të njëjtën kohë, ‘Poseidoni’ mund të kalojë fshehtas mbrojtjen bregdetare duke udhëtuar përgjatë shtratit të detit, në mënyrë që të befasojë plotësisht objektivin e tij.

Megjithatë, në radhë të parë, superarma përfundimtare e Putinit është arma kryesore në nëndetëset e reja me energji bërthamore të flotës ruse, nga e cila është nisur, gjë që shpjegon alarmin e kuq që ra në NATO kur nëndetësja ruse ‘Belgorod’ u zhduk papritur nga radarët ndërsa lundronte në Arktiku, i pajisur me “silurin e madh” ‘Poseidon’.

Kategoria e re

Aftësitë teknike të “Neptunit” kanë bërë përshtypje edhe analistët ushtarakë më me përvojë, pasi “ky ‘silur i madh’ bërthamor është unik në historinë e botës”, tha eksperti amerikan i nëndetëseve H. I. Sutton marsin e kaluar, duke argumentuar se “Poseidoni është një klasë krejt e re e armëve”. “Ai do të riformësojë modelin detar si në Rusi ashtu edhe në Perëndim, duke çuar në kërkesa të reja dhe kundërarmë të reja”, përfundoi ai – dhe ai nuk ishte i vetmi që shqyrtoi dinamikën e blerjes së re ushtarake të Moskës.

Ankthi i dukshëm perëndimor mbi… virtytet e “Poseidonit” kishte filluar të regjistrohej publikisht që në vitin 2020, kur Christopher A. Ford, zëvendëssekretari i shtetit për sigurinë ndërkombëtare të Trump, kishte argumentuar publikisht se Poseidonët ishin krijuar për të “përmbytur qytetet bregdetare të SHBA me cunami radioaktive”. Shkalla e shqetësimit të Uashingtonit me “Neptunin” e Putinit përshkruhet edhe më hollësisht në një raport të Shërbimit Kërkimor të Kongresit Amerikan, të hartuar marsin e kaluar, ku superarma e re e Moskës zë, dhe jo pa arsye, një kapitull të veçantë.

Sipas raportit, Moska mund të vendosë sistemin Poseidon në katër nga nëndetëset e saj të reja (të klasit Khabarovsk) (dy në Flotën Veriore dhe dy në Flotën e Paqësorit), secila prej të cilave do të mbajë tetë Poseidone. Në të njëjtën kohë, “çdo dron (s.s.: Poseidon) mund të jetë i armatosur me një ngarkesë bërthamore ose konvencionale prej 2 megatonësh”, thekson i njëjti raport, i cili paralajmëron se “Rusia mund ta lëshojë dronin nga nëndetësja e saj në brigjet e Shtetet e Bashkuara dhe ta shpërthejnë atë në një mënyrë të tillë që të “krijojë një cunami radioaktiv” të aftë të shkatërrojë qytete dhe infrastrukturë tjetër përgjatë bregdetit të Shteteve të Bashkuara”.

Edhe pse për autorët e raportit, “Rusia ka zhvilluar një armë të re që mund të shmangë mbrojtjen e SHBA-së dhe të shkatërrojë vijën e saj bregdetare”, Moska duket se e konsideron versionin bërthamor të Poseidon si një opsion të goditjes së dytë ose të tretë, d.m.th. si një nga potencialet hakmarrje kundër qyteteve amerikane, së bashku me superarmët Avangard dhe Sarmat. Sidoqoftë, Kremlini nuk kursen asnjë rast për t’u mburrur për aftësitë teknike të Poseidonit, të cilave presidenti rus iu referua me emër kur prezantoi programin e ri të armëve të Moskës në mars 2018, duke thënë se Poseidon “janë të qetë, shumë fleksibël dhe kanë pak dobësitë që armiku duhet t’i shfrytëzojë”.

Superarmët sekrete

Edhe pse “rrjedhjet” e para për “Neptunin” ndodhën në vitin 2015, ishte viti 2018 ai që rezultoi të ishte një vit historik për doktrinën ushtarake ruse. Moska ka ndërtuar modelin e saj të ri të luftës mbi gjashtë lloje të armëve të reja post-bërthamore, duke përfshirë dronin nënujor Poseidon, pasi ka mësuar nga gabimet e saj dhe duke investuar në teknologjinë më të fundit të lartë. Obsesioni i Kremlinit me politikën e fuqisë ushtarake ka rezultuar në sasi të mëdha kohe dhe miliona të investuara gjatë gjashtë viteve të fundit në projektimin dhe prodhimin e “armëve strategjike”, të cilat kombinojnë aftësitë konvencionale dhe bërthamore, së bashku me sulmet kibernetike.

Në linjën e Kadyrov?

Ramzan Kadyrov është një avokat i përdorimit të armëve bërthamore. Komandanti çeçen dhe gjenerali i ndjerë i ushtrisë ruse nxituan në fund të javës për t’i bërë thirrje Kremlinit të përdorë armët bërthamore si kundërpeshë ndaj kundërsulmit të suksesshëm ukrainas.

Shpërthimi bërthamor i liderit çeçen u shkaktua nga rimarrja e qytetit të Limanit nga forcat ukrainase në fillim të muajit, duke goditur linjat e furnizimit të ushtrisë ruse. “Për mendimin tim, duhen marrë masa më drastike, deri në shpalljen e gjendjes ushtarake në zonat kufitare dhe përdorimin e armëve bërthamore me fuqi të ulët”, argumentoi Kadyrov, i cili nuk heziton të shprehë preferencën e tij për armët bërthamore në çdo rast, mundësia e Rusisë si një mjet për të përforcuar supremacinë e saj planetare. Duke u shpallur mbështetës fanatik i tyre, në një nga intervistat e tij të rralla për mediat amerikane (HBO), zoti Kadyrov tha se “Amerika nuk është realisht një shtet mjaft i fortë për ta konsideruar atë armik të Rusisë. Ne kemi një qeveri të fortë dhe jemi një shtet bërthamor”, për të arritur në përfundimin se “edhe nëse qeveria jonë do të shkatërrohej plotësisht, raketat tona bërthamore do të vendoseshin automatikisht. Ne do ta gjunjëzojmë gjithë botën dhe do ta vidhosim nga pas”.

Megjithatë, vidhosja bërthamore në mendjen e liderit çeçen shkaktoi një valë komentesh në mesin e oborrtarëve të Putinit, duke qenë se Kadyrov deri më tani ka qenë i lidhur trup e shpirt me Kremlinin, ndërsa zyrtarisht njihet si hero në rusisht. Për të gjitha këto arsye, nxitja e tij drejtuar Putinit për të hapur rezervat e superarmëve bërthamore u pa si një sfidë e drejtpërdrejtë ndaj strategjisë së Kremlinit në frontin ukrainas, por edhe si një përplasje kokë më kokë me ministrin e Mbrojtjes Sergei Shoigu, karrigen e të cilit ai e synon.

Duke pasur parasysh, në fakt, se ishte hera e dytë që kryekomandant çeçen ndërhynte si një tjetër… Prometeu, për të paralajmëruar udhëheqjen ruse për një shkatërrim të mundshëm, promovimi i tij në udhëheqjen ushtarake ruse perceptohet si një sinjal i dobësisë dhe tërheqjes së Putinit nga fytyra e kërkesës së oborrtarëve të tij luftënxitës për të përmirësuar “operacionin special ushtarak” në Ukrainë në një luftë gjithëpërfshirëse, nëse jo si provë e prekshme e miratimit të agjendës bërthamore të Kadyrov nga njeriu i fortë i Kremlinit.

Shikoni videon: Nëndetësja e tipit Belgorod

Nëse dhe deri në çfarë mase ngritja e liderit çeçen në gjeneral sinjalizon strumbullarin bërthamor të Putinit është pyetja kryesore për Perëndimin, i cili tani po rrit pajisjet dhe financimin për Ukrainën për të forcuar forcat kundërsulmuese ukrainase duke përkulur më tej ushtrinë ruse. Ndërkohë, për disa analistë, Kadyrov është shfaqur në sytë e opinionit publik rus si një “regjent”, megjithëse supozohet se ai po vepron në emër të kreut dhe financuesit të grupit mercenar Wagner, Yevgeny Prigozhin .(i cili nga ana e tij i quajti gjeneralët rusë “plehra”), në një kohë kur blogerët ushtarakë dhe analistë pranë Kremlinit shfaqen në panelet televizive të shkatërruar nga performanca e ushtrisë ruse dhe ndërkohë që në sfond shpërthejnë zërat edhe për një grusht shteti të mundshëm. me synimin për të përmbysur “neo-carin” Putin.

Dimensioni i brendshëm i luftës në Ukrainë duket se drejton kryesisht zgjedhjet e presidentit rus, sipas Institutit për Studimin e Luftës, i cili “lexoi” lidhjen e Kremlinit me tankun Kadyrov si një shprehje e plotësimit të kërkesave të hapësirës nacionaliste ruse. .

“Harmagedoni” në horizont

Në përpjekje për të kapërcyer tronditjen e disfatës në Clarkin dhe Liman dhe ndërkohë që kolapsi i frontit rus në Kherson duket se po përshpejtohet (me ukrainasit që kanë rimarrë 4000 km katrorë brenda pak ditësh), disa analistë nuk e përjashtojnë Presidenti rus të tentojë një goditje simbolike me superarmët e tij të reja dhe në një objektiv shumë simbolik. “Ne nuk jemi përballur me mundësinë e “Armagedonit” që nga epoka e Kenedit dhe kriza e raketave Kubane”, zbuloi presidenti amerikan Joe Biden, duke tronditur audiencën ndërkombëtare për përmasat e kërcënimit ndaj Uashingtonit, pasi ai beson se Putini është ” pa bërë shaka kur ai flet për përdorimin e mundshëm të armëve taktike bërthamore ose biologjike ose kimike”, për shkak të performancës së dobët të Moskës në fushën e betejës.

Në fund të fundit, nuk janë të paktë ata që spekulojnë se presidenti rus kërkon një goditje spektakolare pas sabotimit të gazsjellësit Nord Stream, duke synuar infrastrukturën jetike të energjisë, si ato në Norvegji. Perëndimi “duhet të ndërmarrë tani kundërmasa të menjëhershme, duke u fokusuar në mbrojtjen e infrastrukturës energjetike të Norvegjisë dhe Evropës Veriore kundër një “lufte dimërore” të mundshme hibride”, tha Thomas Warwick, një bashkëpunëtor në Qendrën Scowcroft për Strategjinë dhe Sigurinë e Mbrojtjes së Përparme. Praktika në instituti i Këshillit Atlantik, pasi nuk ka asnjë mendim për de-përshkallëzimin në horizont nga Kremlini. Përkundrazi, “nëse Putini ka sukses në Ukrainë, ai nuk do të ndalet me kaq”, argumenton Anders Fogh Rasmussen, ish-sekretar i përgjithshëm i NATO-s dhe kryeministër i Danimarkës, duke parashikuar se “ndalesa tjetër (për presidentin rus) do të jetë Moldavia, atëherë Gjeorgjia dhe së fundi shtetet baltike, veçanërisht Lituania”.

Së pari, megjithatë, Putinit do t’i duhet të rrënjos moralin në radhët e forcave të armatosura ruse, të cilat kanë braktisur pozicionet në frontet e Ukrainës njëra pas tjetrës, duke hedhur poshtë në mënyrë implicite “luftën personale të Putinit”. Imazhi i ikjes së zhgënjyer dhe të çrregullt të ushtarëve rusë nga zonat që ukrainasit po rimarrë me shpejtësi përforcoi skenarët e humbjes së Krimesë për herë të parë që nga viti 2014.