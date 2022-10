Mbani çadrat me vete, reshjet e shiut do të jenë prezente gjatë gjithë javës

Këtë javë do të kemi një ndryshim të motit. Sipas MeteoAlb, orët e paradites do të paraqiten nën ndikimin e vranësirave në të gjithë territorin e vendit, ku do të ketë edhe reshje shiu.









Parashikohet që në skajin jugor dhe në zonat veriore herë pas here të ketë rrebeshe shiu të izoluara. Mbeten vranësirat e shpeshta prezente përgjatë gjithë ditës duke krijuar mundësi për reshje shiu. Por pas mesdite parashikohet që reshjet të jenë në sasi më të pakët në zonat perëndimore.

Temperaturat e ajrit do të bien lehtë në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 8°C deri në 24°C.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi Verior -Verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 – 4 ballë.

Kosova

Kosova që në orët e para të ditës do të jetë në mbizotërimin e vranësirave të shumta të cilat herë pas here do të pësojnë zhvillime duke gjeneruar reshje shiu. Ndërsa në zona të izoluara do të jenë dhe në formë rrebeshi. Reshjet e shiut më të dukshme do të jenë përgjatë kufirit Perëndimor.

Maqedonia e Veriut

Republika e MV parashikohet që gjatë paradites të jetë në dominimin e vranësirave të shumta të cilat do të kenë zhvillime të përkohshme, duke gjeneruar reshje shiu në të gjithë territorin. Pas mesdite pritet të ketë dobësim vranësirave dhe reshjeve në vend.

Rajoni dhe Europa

Do të vijojë në ndikimin e motit të paqëndrueshëm gadishulli Skandinav si edhe vendet e Europës Lindore duke bërë që vranësirat dhe shirat e dendur të jenë prezent përgjatë gjithë 24-orëshit. Po ashtu, Alpet e Europës si edhe zonat përreth tyre do të vijojnë me rrebeshe shiu si edhe stuhi të forta ere ndërsa e gjithë pjesa tjetër e Europës paraqitet në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave relativisht të larta.