Ndryshon strategjia e Moskës, fillon lufta totale! G7 mblidhet për kundërmasa ndaj bombardimeve të Putinit

Me një goditje të pamëshirshme të raketave balistike taktike dhe dronëve kamikaze iraniane, në orët e hershme të mëngjesit të ditës së djeshme nisi hakmarrja e presidentit rus, Vladimir Putin, në qendrat më të mëdha urbane të Ukrainës, si pasojë e shpërthimit në urën e Krimesë.

Duke goditur infrastrukturat ushtarake, energjetike dhe telekomunikuese, si dhe parqet, sheshet dhe ndërtesat e banimit, forcat e armatosura ruse përhapën terror që nga orët e hershme të djeshme edhe te banorët në qendrën historike të Kievit, të cilët vlerësojnë se lufta po rikthehet në vrullin e saj në nivelet e shkurtit të kaluar, kur edhe ata vetë kishin kaluar shumë orë të jetës së tyre të përditshme në strehimoret e nëndheshme.

Me këshillimin reptësisht të telekomunikimit dhe pezullimin e shkollave deri të premten, ukrainasit tani po përpiqen të deshifrojnë hapat e ardhshëm të presidentit rus nën hijen e goditjes së urës së Krimesë. Disa orë pas ditëlindjes së tij këtë vit, Vladimir Putin e quajti shpërthimin në urën e Krimesë një “akt terrorist” dhe paralajmëroi se një përgjigje e ashpër do të pasonte nëse Ukraina vazhdon të godiste objektiva të ndjeshme të Federatës Ruse.

“Të dhënat e ekspertizës mjeko-ligjore dhe të tjera, si dhe inteligjenca operative, tregojnë se shpërthimi i 8 tetorit është akt terrorist. Një sulm terrorist që synon të shkatërrojë infrastrukturën kritike politike të Rusisë. Është gjithashtu e qartë se organizatorët dhe autorët e sulmit terrorist janë shërbimet speciale të Ukrainës”, tha dje presidenti rus.

Kjo është, në fund të fundit, pikënisja e kundërmasave të Moskës, pasi “sapo të luhet episodi i parë, do të ketë të tjerë”, siç njoftoi ish-kryeministri rus, Dmitry Medvedev, për bombardimin e djeshëm me 83 raketa me vlerë. 400-700 milionë dollarë pa parë asnjë shenjë të një de-përshkallëzimi të tensionit mes dy vendeve.

Me 11 të vdekur dhe dëmtime serioze në infrastrukturat jetike (energji elektrike, ngrohje, furnizim me ujë, etj.) në më shumë se pesë qytete të mëdha të Ukrainës dhe me shkatërrim në 11 infrastruktura kritike, Presidenti thirri homologun e tij rus për një “përpjekje asgjësimi” nga momenti i parë i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i cili nga ana e tij është angazhuar në një maratonë diplomatike orët e fundit, për të përditësuar qëndrimin pozitiv të komunitetit ndërkombëtar ndaj vendit të tij.

A girl was recording herself as she walked through what looks like Shevchenko Park in Kyiv this morning. She was almost killed by a Russian rocket pic.twitter.com/1Fa40ypcyg

Takimi i sotëm i G7 është një ndalesë e rëndësishme në këtë rrugë, pasi shtatë ekonomitë civile më të forta pritet të pozicionohen rreth sulmeve të fundit ruse, për të cilat pritet të dënohen publikisht. Një hap në takimin e sotëm pritet t’i jepet zotit Zelensky, për t’i paraqitur situatën reale liderëve të shtatë shteteve, pasi një kërkesë e vazhdueshme – dhe tashmë urgjente – për Presidentin ukrainas mbetet nga njëra anë rritja të presionit ndaj Federatës Ruse dhe nga ana tjetër dhënies së ndihmës për restaurimin e infrastrukturës së dëmtuar, siç shtoi presidenti ukrainas.

Me gjithë goditjet spektakolare ndaj objektivave kryesisht civile dje, qëndrimi i përgjithshëm i presidentit rus Vladimir Putin ndaj pushtimit është një nga pyetjet kyçe si për ukrainasit ashtu edhe për analistët, theksoi ai në mesazhin e tij me rastin e mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Rusisë e klasifikoi sulmin ndaj Ura e Ukrainës në fushën e terrorizmit. Përveç përshkallëzimit të madh të sinjalizuar nga bombardimi i njëkohshëm i djeshëm, Lëvizja e Presidentit rus për të etiketuar goditjen në urë si terrorizëm, bazuar në faktin se mes viktimave kishte edhe civilë, e liron Vladimir Putinin moralisht dhe teknikisht për të përmirësuar operacionet, madje duke kërkuar ndihmën e shteteve të tjera. Tashmë, vendosja e një force rajonale nga Bjellorusia në kufirin me Ukrainën është një shenjë e parë e ndryshimit të qëndrimit të Moskës, e cila pritet të përmirësojë operacionet, duke ndryshuar nivelin e synimeve të saj.

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.

Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.

I know that Ukrainians will stay strong.

We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2022