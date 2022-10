Parashikimi i horoskopit 11 tetor 2022, ja çfarë kanë rezervuar yjet për ju

Dashi









Do të jeni të rrethuar me komplimente sot. Në punë durimi juaj do të arrijë kulmin. Kjo do t’ju çojë në një përballje me një eprorin tuaj.

Demi

Në këtë fazë do të ndiheni të lodhur dhe impenjimet e shumta në punë nuk do t’ju lënë të pushoni, por falë qetësisë tuaj do t’ia arrini shkëlqyeshëm.

Binjakët

Nuk do të dini si t’i thoni një mikut tuaj se keni parë një gjë të padrejtë ndaj tij. Në punë do të merreni me punë të ndryshme duke u bërë i dobishëm.

Gaforrja

Do të ndryshoni pamjen tuaj të jashtme, e cila kohët e fundit nuk do po ju pëlqen dhe aq shumë. Në punë do t’i dedikoheni vetëm projekteve tuaja.

Luani

Do të jeni shumë të zotët të bindi dhe më skeptikët për një çështje. Në punë do të zgjidhni një problem. Në dashuri do të përfshiheni nga një ndjenjë aventure.

Virgjëresha

Sot do të keni ritme më të shpejta dhe kjo do t’ju ndihmojë në ambientin e punës. Në dashuri yjet ju këshillojnë të jeni më i gjindshëm pranë personit që doni.

Peshorja

Do të jeni në qendër të mendimeve të partnerit dhe ai do t’i dëshmojë me fakte ndjenjat e tij të dashurisë. Duhet t’i përgjigjeni partnerit me të njëjtën gjuhë.

Akrepi

Yjet ju këshillojnë që të mos jeni indiferent me personat që ju rrinë pranë sidomos në këtë periudhë. Në punë do të arrini një objektiv tuajin.

Shigjetari

Në ambientin e punës do të kritikoni një kolegun tuaj ose një partner. Në dashuri nuk do të arrini të ruani qetësinë dhe do shfryni në një moment.

Bricjapi

Mund t’i zgjasni pak më shumë pushimet tuaja për t’iu përkushtuar familjes. Njerëzit tuaj të dashur do të jenë të rrethuar nga dashuria dhe përkëdheljet këtë periudhë.

Ujori

Një i afërmi juaj do t’ju japi një këshillë të vlefshme për të zgjidhur një çështje praktike. Në punë do të njihen meritat tuaja dhe gjithçka do të zgjidhet.

Peshqit

Do të keni mundësi të shikoni të ardhmen tuaj me të gjitha qëllimet që i keni vënë vetes. Në dashuri nëse jeni vetëm duhet të njihni njerëz të rinj.