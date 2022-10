Sa do të jetë çmimi? Këshilli i Ministrave të Energjisë së BE-së: “Prova” e betejës dhe vendimet për tavanin e gazit

Beteja e parë për një tavan të çmimit të gazit natyror në nivel evropian pritet të zhvillohet sot në këshillin joformal të ministrave të energjisë të BE-së i cili po mblidhet në Pragë dhe në thelb do të jetë një prelud i Samitit të rregullt të ardhshëm në fund të javës së ardhshme, i cili ose do të marrë vendime ose do të rrëzojë planin.









Dhe për shkak se nevoja politike nga dimri i vështirë që tashmë ka filluar në disa shtete të Evropës qendrore dhe veriore është e fortë, duket se Evropa po ecën ngadalë për idenë e një tavani, edhe nëse askush nuk mund të thotë me siguri se çfarë lloj tavani do të jetë ai. Prandaj sot ministrave të Energjisë do t’u kërkohet të bëjnë një vlerësim më specifik të alternativave të disponueshme, por vendimet do të duhet të presin gjithsesi.

Zgjedhjet

Duke qenë se linja e mungesës së zgjidhjes, e cila u mbështet, ndër të tjera, nga Gjermania, Danimarka dhe Holanda duket se nuk kalon, dy plane alternative janë në tryezë. Nga njëra anë, është propozimi që në thelb promovohet nga Greqia, Italia, Polonia dhe Belgjika, pra vende që janë veçanërisht të prekura nga rivlerësimet dhe nuk kanë burime të pashtershme kombëtare, për të ndërhyrë në treg dhe për të “fshirë” të gjitha rivlerësimet për familjet dhe bizneset.

Propozimi, i bashkë-nënshkruar nga Greqia dhe i përvijuar në një dokument teknik me katër faqe të dorëzuar në Komisionin për përpunim, parashikon vendosjen e një “tapi lundrues” për të gjitha transaksionet me shumicë të gazit natyror me një çmim që do të rishikohet rregullisht. Për ta bërë këtë ata do të marrin parasysh referenca të kritereve të jashtme, si p.sh. çmimet e naftës ose qymyrit ose gazit natyror me origjinë nga burimet në Azi ose Amerikën e Veriut. Për të lejuar ndryshimin, do të ofrohet një gamë prej +- 5%, ndërsa çmimi mesatar do të përbëjë një kufi në shkëmbimin e energjisë TTF ose në përgjithësi në shpërndarës të shumtë të gazit të jashtëm.

Propozimi tjetër, me të cilin Greqia nuk është dakord, por në çdo rast është një hap përpara, është një model i promovuar kryesisht nga Franca dhe vendet iberike, të cilat megjithatë kanë rezerva, qoftë nga energjia bërthamore dhe nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë, kombinuar me një varësi shumë më të ulët nga gazi rus krahasuar me Greqinë dhe vendet që mbrojnë tavanin lundrues dhe ndërhyrjen më të guximshme në indeksin TTF. Propozimi në fjalë ka të bëjë me kufizimin e gazit natyror vetëm për prodhimin e energjisë elektrike, i cili megjithatë lë jashtë pothuajse 2/3 e tregut që shkon për industrinë dhe kostot e ngrohjes shtëpiake. Me fjalë të tjera, nga këndvështrimi grek do të veprojë si një gjysmë mase, pasi do të ulë koston e energjisë elektrike, por nuk do të trajtojë problemin me të cilin përballen konsumatorët në shumë vende si për ngrohjen ashtu edhe për funksionimin. të infrastrukturave operative kritike.

Financimi

Sipas leximit grek, një plan si ai franko-iberik duhet të plotësohet me një plan për financim shtesë në shtetet anëtare nëpërmjet huamarrjes së përbashkët, për të mbështetur qytetarët dhe bizneset për aspektet e përdorimit të gazit natyror që janë lënë jashtë ndërhyrje. Sipas një raporti të Bloomberg, Gjermania dje u shfaq e hapur për të diskutuar një gjë të tillë, përderisa paratë ishin kredi dhe jo grante, si në modelin e Fondit të Rimëkëmbjes. Burime të qeverisë gjermane, megjithatë, pas publikimit përkatës, mohuan përmes Reuters se Gjermania është e gatshme të diskutojë financimin shtesë dhe huamarrjen evropiane, ndërkohë që Berlini prej muajsh i ka rezistuar idesë së ridrejtimit të burimeve që synoheshin për asgjësim përmes Fondit të Rimëkëmbjes. dhe kanë mbetur të padisponueshme për shkak të mungesës së interesit nga shtetet anëtare.

Dhe diskutimi në Samitin e javës së ardhshme, megjithatë, pritet të jetë i vështirë dhe teknik. Sërish, vendimtar do të jetë qëndrimi i Gjermanisë, e cila ka shqetësime thelbësore, pasi një vend i varur nga gazi, si për familjet, ashtu edhe kryesisht për funksionimin e industrisë, shqetësohet se një tavan i përgjithshëm, qoftë edhe lundrues, do të “dëbojë” ngarkesat LNG. , ndërsa Berlini po “fshin”, fjalë për fjalë, tregun e gazit të lëngshëm. Sigurisht, një burim grek kundër argumenton, duke thënë se në këtë kohë kur Europa është tregu më i madh i LNG-së, do të ishte naive që çdo prodhues të mendonte të kthehej diku tjetër, qoftë edhe me një marzh fitimi më të vogël.