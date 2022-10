Propaganda e Putinit nuk njeh kufi/ Televizioni rus publikon pamjet e ukrainasve të gjakosur dhe…!

Një nga armët më të fuqishme që Presidenti rus VBladimir Putin përdor brenda Rusisë, është propaganda, për të cilën shfrytëzon mediat. Agjencia e lajmeve Nexta ka publikuar një video të televizionit rus NTV, ku prezantuesi gëzohet për plagosjen e civilëve ukrainas.

Në pamje shfaqen civilët e gjakosur ndërsa prezantuesi në programin “Mesto Vstrechi” shfaqet i kënaqur dhe thotë se Më në fund erdhi dita që Rusia të mposhtë reagimin në Kiev.

NTV propagandists rejoice at the deaths of civilians

The program “Mesto Vstrechi” on the federal NTV channel showed footage of bloodied civilians after the Russian shelling of #Ukraine with the phrases: “The day has come!”, “Finally, #Russia has begun to beat the #Kyiv regime!”. pic.twitter.com/KzuWFBeAWu

