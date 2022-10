Vijon moti i paqëndrueshëm me stuhi dhe shira/ Ja çfarë pritet të ndodhë ditën e mërkurë!

Ditën e mërkurë vendi do të ndikohet nga masa ajrore të paqëndrueshme. Parashikohet të mbizotërojnë vranësirat si dhe orët me diell. Në mbrëmje më tepër kthjellime.









Në bregdet reshjet do të jenë të pranishme në intensitet të ulët e lokalisht mesatar kryesisht në orët e mëngjesit. Gradualisht do të spostohen drejt juglindjes dhe në mbrëmje do të ndërpriten në të gjithë vendin.

Sipas SHMU era do të fryjë me drejtim juglindje-veriperëndim e lehtë e mesatare në bregdet shoqëruar me valëzim në dete të forcës 3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 12 deri 18°C

në zonat e ulëta 16 deri 26°C

në zonat bregdetare 17 deri 25°C