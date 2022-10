Administratori i Biden deklaron se epoka e pas Luftës së Ftohtë është “përfundimisht e përfunduar”

Epoka e pas Luftës së Ftohtë ka “përfunduar përfundimisht”, deklaroi administrata Biden në një strategji të re të sigurisë kombëtare, duke përshkruar synimin e saj për të konkurruar ashpër kundër Kinës dhe Rusisë – duke bashkëpunuar gjithashtu me ta për kërcënimet globale si ndryshimi i klimës.









Strategjia e shumëpritur e Sigurisë Kombëtare, e vonuar nga pushtimi i Ukrainës, shërben si një pikë referimi për zyrtarët e administratës Biden për të koordinuar politikat në të gjithë qeverinë. Dokumenti i mandatuar nga Kongresi përmbledh mendimin e Presidentit Joe Biden për gjendjen e botës dhe mënyrën se si administrata e tij do të lundrojë në sfidat ndaj atdheut dhe rendit global.

Në një parathënie, Biden e quan këtë “dekadë vendimtare për të çuar përpara interesat jetike të Amerikës”. SHBA-të do ta bëjnë këtë në tre mënyra përpara se të mbarojë koha, sipas dokumentit: investimi në shtëpi për të forcuar ekonominë, shoqërinë dhe mbrojtjen lokale; koalicione dhe aleanca në rritje; dhe modernizimin dhe forcimin e ushtrisë.

Kjo do t’i lejojë SHBA-së të marrë përsipër problemin më të ngutshëm, sipas strategjisë: “fuqinë atë shtresë të qeverisjes autoritare me një politikë të jashtme revizioniste” – domethënë Kinën dhe Rusinë.

Kjo do të kërkojë manovra të ndërlikuara nga ana e administratës, e cila gjithashtu tha në strategjinë se planifikon të punojë njëkohësisht me Kinën, Rusinë dhe aleatët për të frenuar pandemitë, ngadalësuar ndryshimet klimatike dhe për të rritur sigurinë e ushqimit dhe energjisë. Kjo është mënyra se si administrata shpreson të shkëputet me paradigmën e Luftës së Ftohtë të “me ne ose kundër nesh” edhe në një epokë të re të rivalitetit të fuqive të mëdha: Vendet me të cilat SHBA do të konkurrojë në mënyrë të qëndrueshme mund të angazhohen ende si partnerë në zgjidhjen e problemeve globale.

Kina “është konkurrenti i vetëm me synimin për të riformuar rendin ndërkombëtar dhe, gjithnjë e më shumë, fuqinë ekonomike, diplomatike, ushtarake dhe teknologjike për ta bërë këtë”, deklaron administrata në strategji. Për të fituar atë konkurs, administrata Biden thotë se do t’i ndihmojë vendet të përmbushin nevojat e tyre pa reciprocacionin që pret zakonisht Kina, të punojë për të ruajtur paqen midis Kinës dhe Tajvanit, të harmonizojë një qasje diplomatike ndaj Kinës me aleatët dhe të punojë me Pekinin në zonat ku SHBA dhe Tajvani janë të vendosura. Interesat kineze përputhen.

“Nuk mund të lejojmë që mosmarrëveshjet që na ndajnë të na ndalojnë të ecim përpara në prioritetet që kërkojnë që të punojmë së bashku, për të mirën e njerëzve tanë dhe për të mirën e botës”, thuhet në dokument.

Sa i përket Rusisë, për të cilën dokumenti thotë se “ka zgjedhur të ndjekë një politikë të jashtme imperialiste me synimin për të përmbysur elementët kryesorë të rendit ndërkombëtar”, SHBA do të vazhdojë të ndëshkojë vendin për pushtimin e Ukrainës. Por, ashtu si me Kinën, administrata Biden është e hapur për të punuar me Rusinë në fusha ku një partneritet mund të jetë “përfitues reciprok”.

Jake Sullivan, këshilltari për sigurinë kombëtare, tha se lufta e nisur nga Rusia nuk ndryshoi ndjeshëm pikëpamjet e politikës së jashtme të Biden. “Është përforcuar dhe përforcuar vetëm gjatë kohës së tij në detyrë”, u tha ai gazetarëve të mërkurën në një telefonatë të organizuar nga Shtëpia e Bardhë.

Gjuha në dokumentin e ri i bën jehonë strategjisë së sigurisë kombëtare të administratës Trump, e cila pohoi se “konkurrenca e fuqisë së madhe u kthye” dhe përsëritja e dytë e epokës së Obamës, e cila theksoi nevojën për të rigjallëruar demokracinë në vend ndërsa partneriteti me aleatët për çështjet globale.

Ka kuptim, pasi Biden, Sullivan dhe Sekretari i Shtetit Antony Blinken kanë folur vazhdimisht në terma Trumpian dhe Obamian për çështjet botërore, ndonjëherë në të njëjtën fjali.

“Ne duhet të investojmë në burimet dhe mjetet themelore të fuqisë dhe ndikimit amerikan, veçanërisht në forcën tonë këtu në shtëpi, si për qëllimin e konkurrencës efektive ashtu edhe për qëllimin e krijimit për të mbledhur botën për të zgjidhur sfidat e përbashkëta”, u tha Sullivan gazetarëve.

Fokusi në Kinë dhe Rusi, megjithatë, nuk mund të shkëpusë vëmendjen nga kërcënimet transnacionale me të cilat përballen SHBA-ja dhe shumë vende të tjera. Administrata identifikoi ato kryesore në strategji: ndryshimet klimatike; pandemitë dhe biombrojtja; pasiguria ushqimore; kontrolli i armëve dhe mospërhapja; dhe terrorizmit. Renditja relativisht e ulët e terrorizmit në renditjen e kërcënimeve globale tregon se sa larg ka shkuar SHBA-ja nga ditët e të ashtuquajturës luftë kundër terrorizmit, kur qeveria e SHBA-së pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 u riorientua për një përpjekje të pafat. për të çrrënjosur terrorizmin si praktikë.

Për të përballuar këto sfida, administrata tha se do të ndjekë “dy pista të njëkohshme: një ku SHBA punon me “të gjitha vendet dhe institucionet” për të zgjidhur problemin dhe një tjetër ku Uashingtoni synon të “thellojë” lidhjet me partnerët me të njëjtin mendim.

Ndërsa i merr të gjitha këto, administrata Biden planifikon të “caktojë rregullat e rrugës për shekullin e 21-të në zonat kritike”, tha Sullivan. Ato përfshijnë teknologjitë në zhvillim, hapësirën kibernetike, tregtinë, hapësirën kibernetike dhe ekonominë. Ai e përshkroi këtë si një shkëputje nga praktikat e kaluara në këto fusha.

“Ne duhet të kthejmë faqen në formulën tradicionale,” tha Sullivan – për shkak të dobësive në zinxhirin e furnizimit, investimeve dhe sigurisë së energjisë që u ekspozuan gjatë pandemisë Covid-19 dhe luftës në Ukrainë.

Sullivan do të zgjerojë raportin në një ngjarje të përbashkët të organizuar nga Universiteti Georgetown dhe Qendra për një institut të ri të Sigurisë Amerikane më vonë të mërkurën.