Shumë tronditje po ndodhin këtë kohë qytetarëve shqiptarë. Ndoshta në gjithë këtë furi lajmesh që vijnë nga të gjitha anët, nga populli i revoltuar që duket se është në pragfillim të protestave të mëdha kundra qeverisjes më të keqe që është parë, nga deputetë të kriminalizuar, ministra, kryeministër e ish kryetarë parlamenti, prokuror e gjykatës , gazetarë, opinionistë, e listën mund ta zgjasnim pa fund.Ai që duket se në këtë zallamahi nuk ka patur një zë të artikuluar qartë, fort dhe prerë (përveç shfryrjes nëpër rrjetet sociale dhe në rrugë).

Ndoshta ky është fati i tij, të dëgjojë gjëra të padëgjuara, skandale korrupsioni që nuk i nxë caku i asnjë politike dhe qeverisjeje në botë, të shohë përplasje të paimagjinuara, të zhbirilojë me vramendje të pamerituar se kush ka të drejtë, në një kohë kur e drejta është vetëm një dhe e dalë tashmë tmerrësisht lakuriq në dritë të diellit. Morali i politikës sonë është rrënuar deri në masën e kalbjes nga kriminalizimi i ligjëratës, marrëdhënieve, e deri dhe ideve.

Të flasësh për korrupsion shtetëror qindra milionësh euro, për vrasje, për tritol të paplasur për një fije, për vjedhje parash deri në ekstrem, mu brenda në oborrin e mbprapshëm të kryeministrisë, për takime rektorë universitetesh, kryetarë bashkish, ministrash e prokurorësh me banditë, të shkëmbesh ato lloj kundërthëniesh në parlament e të heshtësh kur sheh që përreth teje bëhet hataja dhe të duket normale pa bërë së paku një ndryshim politik, kjo është krizë e tmerrshme! Jo, asgjë nuk duhet të duket më kështu, jo, asgjë nuk mund të përligjet më kështu, jo, asnjë çudi e madhe nuk mund të përfundojë më kështu, është britma e zemrës së çdo qytetari shqiptar sot në , që kërkon të dëgjohet dhe të kuptohet thellë nga i gjithë sistemi ynë shoqëror dhe politikë.

Për atë, të cilit i intereson të zhduken njëherë e mirë nga televizioni dhe gazetat lajmet që kanë të bëjnë me kriminalizimin e parlamentit dhe të jetës politike, dhe që t’i jepet fund sistemit që i polli të gjitha këto lidhje e individë me krimin dhe që i ngjiti deri në postin e depudetit , ministrit , por edhe më lart njerëz të tillë, sot, të dalë në rrugë që të protestoj është rruga e vetëme që i ka mbetur.

Çdo qytetar e kupton se në këtë sistem janë përfshirë shumë faktorë korruptive, që janë të vështirë e të ndërlikuar për t’u reformuar lehtë. Por kurrsesi nuk mund të mos kuptohet dhe të vazhdohet më tej ku thelbi i këtij sistemi,demokracia parlamentare, të mos kontrollohet, transformohet dhe moralizohet urgjentisht. Britma e këtyre ditëve duhet t’u ushtojë mirë në vesh të gjithë drejtuesve të partive politike, duke përfshirë edhe ata që me të drejtë sot duket se do organizojnë protestuesit e zemëruar, se mësimi i parë që vjen nga kjo krizë është ndryshimi rrënjësor dhe i mbështetur në aftësi, kontribute dhe moral të qartë në caktimin e kandidatëve dhe përzgjedhjen për deputet, kryetarë bashkish e komunash dhe çfarëdo posti tjetër drejtues.

Është vendimi më i thjeshtë dhe më i verifikueshëm nga çdo qytetar, në çdo rast votimi, por le të jetë që sot e tutje njëri nga kriteret më të rëndësishëm në vendimin se për cilën palë duhet të përzgjedhim dhe të votojmë. Nuk duam më njerëz, jo vetëm të inkriminuar, por as edhe të dyshuar nëpër postet e larta. Tek e fundit Shqipëria ka një gjeneratë të tërë teknikësh e intelektualësh që mund t’i mbulojnë fare mirë 140 deputetë, e më pas 61 bashkiakë, e kështu me radhë në postet më të rëndësishme të drejtimit.

Le ta marrim si diçka “të shenjtë” kandidimin për t’i shërbyer popullit e ta shtrijmë këtë frymë morali, dalëngadalë në të gjitha fushat e tjera. Le ta marrin në mënyrë tmerrësisht të përgjegjshme problemin edhe ata që i përzgjedhin e caktojnë këta njerëz, sepse që sot e tutje fytyra, qëllimi dhe garanti i suksesit të çdo fushate të nisë nga emrat e ekipit të propozuar për drejtim.

Në epokën e informacionit dhe rrjeteve sociale, zhbirilimi i karrierës dhe të shkuarës së çdo personazhi, i vlerave dhe antivlerave që ai përfaqëson, dalin në shesh shumë shpejt. E po kështu dalin në shesh edhe hijet apo dyshimet e implikimit apo ndërthurjes së krimit dhe interesave ekonomike me politikën dhe pushtetin. Kështu i bëhet një radiografi e menjëhertë edhe mënyrës se si do të funksionojë më vonë ky sistem me këta njerëz, se tek e fundit, siç thotë populli “ç’të mbjellësh do të korrësh”.

Nuk mund të presësh gjëra të ndryshme nga këto që po ndodhin, nga individë, intriga e marrëdhënie që i ke ngrohur më parë apo ke dalë në ballë me ta përkrah. Ka ardhur koha që përveç aftësisë, ndershmëria dhe intelektualizmi të bëhet gjaku i ri që duhet të rrjedhë në dejet e politikës dhe demokracisë sonë parlamentare por edhe një here duhet theksuar forte dhe dëgjuar mirë se kjo nuk duhet të përsëritet më si demagogji. Ka ardhur koha që ky të jetë morali i ri që duhet të kapilarizohet edhe në të gjitha postet drejtuese.

Kjo plagë duhet kuruar pa kompromis sepse në fund të fundit ky është shkaku i vërtetë i këtij degradimi të politikës dhe qeverisjes, i mbarsjes së kësaj krize të thellë, për të cilën sot njerëzit pritet të dalë në rrugë dhe ilaçi më i mirë është një themel i fortë kulture dhe morali, madje edhe më shumë se profesionale, në karrierën e çdo njeriu që përfshihet në politikë. Natyrshëm, me masë dhe pa kaluar në “barbarizmin e teknokracisë” që këshillojnë për mos tejkalim edhe filozofët e politikës, por me vendosmërinë, se njerëz me një bazë të fortë kulture jo vetëm profesionale, por parësisht humane dhe morale të jenë të privilegjuarit në kandidimet e së ardhmes në vend të të fortëve, të pasurve dhe të komanduarve të së sotmes që për hirë të së vërtetës janë qartësisht të pranishëm edhe tek opozita. Është koha e duhur përpara gjithë opinionit publik, është mesazhi i duhur që presin njerëzit që janë përfshirë në këtë revoltë, përpara se trandja dhe dëshpërimi i shpirtit të tyre të mos vazhdoj siç ka filluar me kohë në antipolitikë. Ne ia njohim mirë hilet dhe dredhat politikës sonë bizantine të gjithë spektrit të saj, e cila për pushtetin ka bërë këto tridhjetë vjet shtirjet më të paskrupullta dhe dredhitë më hileqare, por ka ardhur koha për ta dhënë këtë mesazh të sinqertë në rast se kërkohet vërtet ndryshimi i madh.