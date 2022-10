Çështja ‘Profiumo’/ Aspekte të fshehura të skandalit të dashurisë që rrëzoi qeverinë Macmillan dalin në dritë

Spiuni rus Yevgeny Ivanov, një nga protagonistët e skandalit të ‘Parfumit’ në Britani në vitin 1963, ishte një grua alkoolike, dobësinë e të cilit për seksin femër MI5 synonte ta bindte të dezertonte. E megjithatë, ky njeri me shumë gabime përfundoi aksidentalisht duke “rrëzuar” qeverinë Macmillan, zbulojnë dokumentet e inteligjencës britanike të publikuara së fundmi.









Të njëjtat dokumente nxjerrin në dritë përpjekjen e ish-ministrit të luftës të Britanisë për të mbajtur ‘gojën’ e shtypit për lidhjen e tij jashtëmartesore me një grua të re, duke iu drejtuar agjencisë britanike të kundërzbulimit, e cila mund të nxjerrë një “direktivë” përkatëse.

Trekëndëshi i dashurisë i hedhur nga një qeveri

Rasti ‘Profiumo’ ishte një skandal i madh dashurie që “shënoi” jetën politike britanike në shekullin e kaluar. John Profumo, Sekretar i Luftës në qeverinë konservatore të Harold Macmillan, krijoi në vitin 1961 një marrëdhënie jashtëmartesore me Christine Keller, një modele 19-vjeçare, e cila në të njëjtën kohë ishte duke “fletur” me atasheun detar rus Yevgeny Ivanov. Të dy të dashuruarit e Keller e kishin takuar atë përmes mikut të saj Steven Ward, një osteoterapist dhe laik që e kishte marrë “nën mbrojtjen e tij”. Ishte një trekëndësh dashurie që mund të rrezikonte potencialisht sigurinë kombëtare të vendit dhe kur u zbulua shkaktoi një reaksion zinxhir që i kushtoi shumë… shumë njerëzve.

Në deklaratën e tij në Dhomën e Komunave, ‘Profiumo’ fillimisht mohoi se ai ishte i lidhur në mënyrë romantike me Keller. Megjithatë, disa javë më vonë, një hetim policor zbuloi të vërtetën. Skandali dëmtoi besueshmërinë e qeverisë për të riparuar dhe vetë Macmillan dha dorëheqjen si kryeministër në tetor 1963, duke përmendur shëndetin e sëmurë. Në fund të fundit, afera kontribuoi në humbjen elektorale të konservatorëve nga laburistët në 1964. Megjithatë, për Ward, pasojat e lidhjes ishin shkatërruese, pasi thashethemet për skandale të tjera seksuale qarkulluan pas zbulimit të rolit të tij. Autoritetet filluan të hetojnë aktivitetet e Uardit dhe ai u ndoq shumë shpejt për një sërë veprash “imoraliteti”. Osteoterapisti, i cili e konsideronte veten një kok turku që do të dënohej për mëkatet e… të tjerëve, ai përfundimisht vdiq nga një mbidozë e pilulave të gjumit në fazat e fundit të gjyqit të tij, përpara se të shpallej aktgjykimi i fajësisë. Dënimi i tij u pa nga shumë njerëz si “hakmarrje e sistemit” dhe jo si drejtësi.

Një hetim në çështjen ‘Profiumo’ nga gjyqtari Lord Denning doli në përfundimin se nuk kishte pasur shkelje të sigurisë kombëtare përmes marrëdhënieve paralele të 19-vjeçarit me Profiumo dhe Ivanov, megjithëse ky raport u përshkrua më vonë si i pamjaftueshëm dhe sipërfaqësor.. Reputacioni i ish-sekretarit të luftës së Britanisë u rikthye kryesisht para vdekjes së tij në vitin 2006. Në të kundërt, Keller nuk arriti kurrë t’i shpëtonte imazhit negativ të pikturuar për të nga shtypi i vendit në kohën e skandalit, ndërsa, sipas disa burimeve, ish ” scandal rock” kundërshtoi përfundimin e hetimit të Denning.

Përpjekja e ‘Profiumos’ për të mbajtur gojën e gazetarëve

Dokumentet e deklasifikuara së fundmi nga Agjencia Britanike e Kundërzbulimit zbulojnë se ‘Profumo’ donte të siguronte “heshtje” të shtypit për lidhjen e tij të paligjshme dhe ishte përpjekur të bindte MI5 që të dërgonte një D-Notice, d.m.th. për një temë të caktuar për arsye të sigurisë kombëtare.

Siç theksohet në dokumente, ish-sekretari i luftës kishte kërkuar një takim me kreun e agjencisë, Sir Roger Hollis, në janar 1963 dhe i ishte referuar “disa telasheve” që kishin lindur për shkak të marrëdhënies së tij me Christine Keeler. Vlerësimi i oficerit të lartë të MI5 Graham Mitchell për komentet e Profumo në takim ishte se politikani shpresonte se mund të kishte “arsye të mira” për të parandaluar publikimin e informacioneve inkriminuese në shtyp, por “shpresa e tij ishte e kotë”.

Përpara se “rrëmuja” dashurore të bëhej e ditur publikisht, dokumentet zbulojnë se kishte pasur diskutime eksploruese me Profiumon rreth një propozimi për të inkurajuar Ivanovin të largohej.dhe punoni për Britaninë e Madhe. Por ministri kishte reaguar negativisht, duke konsideruar se “nuk duhej të ishte marrë me ta”.

Hetimi i autoriteteve për rastin u ndez nga një të shtëna në shtëpinë e Ward në vitin 1962, ndërsa Keeler ishte atje me kolegen e saj, Maddie Rice Davis. Pak nga pak dolën në dritë detaje nga dashuria e modeles me meshkuj të fuqishëm.

Sir Roger Hollis shkroi në një kujtim në janar 1963:“Më telefonoi zoti Profiumo mbrëmë dhe më tha se kishte disa probleme. Ai më përshkroi se si u takua me z. Ward dhe më pas Ivanov dhe Christine. Ai tha se e vizitoi apartamentin e Uardit disa herë, zakonisht për një festë, por disa herë e takoi Christine-n vetëm atje. Më pas ai iu referua të shtënave… Ai tha se ishte në dijeni se Sunday Pictorial dhe News of the World kishin deklarata nga Christine për marrëdhënien e tyre dhe mund të publikonin emrin e Ivanov.

Spiun i dehur dhe femëror

Yevgeny Ivanov kishte mbërritur në ambasadën ruse në Londër si atashe detar në vitin 1960, por MI5 dyshoi se ai punonte për inteligjencën ruse, pjesërisht sepse dukej se nuk kishte asnjë ide për anijet, dhe pjesërisht sepse mbante gjithmonë… ombrellë.

Në një nga dokumentet që doli në dritë theksohet se është vërtetuar përmes kërkimeve se “rusët që shpesh mbajnë çadra me vete kanë më shumë gjasa të jenë të lidhur me shërbimin e inteligjencës sesa ata pa çadër. Rusi poshtë shpesh mban një ombrellë me vete, E. Ivanov.’

Por cilado qoftë arsyeja pse Ivanov ishte dërguar në Londër, kishte shumë mundësi që ai të thirrej në shtëpi, pasi që pirja e tij dhe gratë kishin filluar të shkaktonin reagime, veçanërisht në rastet që përfshinin bashkëshortët diplomatë.

Raportet e dehjes së egër që rezultuan në të vjella ose lëndime, gjeste të turpshme ndaj grave në festa dhe flirtime të vazhdueshme që kufizoheshin në kufirin shqetësues, pikturojnë një portret të një burri të dhënë pas pasioneve të tij. ” Ai është relativisht i pashëm në krahasim me të tjerët, ai është arrogant dhe me sa duket mendon se është një femëror,” thotë një raport për Ivanov.

MI5 kishte arritur në përfundimin se megjithëse ai fillimisht ishte udhëzuar të sillej me përmbajtje, siç i ka hije një atasheu detar, përfundimisht – pasi u takua me vetë Ward – inteligjenca ruse i dha atij ‘OK’ për të vazhduar… duke përfituar nga kontaktet sociale të osteoterapistit.