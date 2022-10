Fjolla Morina në gjendje të rënduar shëndetësore, Fisnik Syla konfirmon romancën e re!

Shëndeti i Fjolla Morinës duket se është përkeqësuar koheve të fundit. Këngëtarja publikoi ditën e djeshme një foto nga spitali me mbishkrimin “Jam sëmurë”.









Kjo nuk është hera e parë që këngëtarja ka qenë në gjendje të rënduar shëndetësore, pasi edhe më herët Fjolla ka postuar foto nga dhoma e spitalit.

E ndërkohë që nuk dihet ende se cili është problemi shëndetësor i këngëtares, nga ana tjetër ish-partneri i saj, Fisnik Syla duket se ka nisur një romancë të re. Biznesmeni ka treguar për ‘Indeksonline’ se vajza me të cilën është në një lidhje, është një figurë e njohur për publikun shqiptar.

“Është një vajzë e showbizit por që identiteti i saj preferoj të mbetet sekret edhe për pak kohë”- u shpreh ai.

Martesa dhe më pas ndarja e saj me Fisnik Sylën, ka bërë bujë të madhe në rrjet. Ndonëse ish-partneri i saj nuk ka hezituar të flas mbi ndarjen me këngëtaren, kjo e fundit ka zgjedhur të hesht. Deri më tani të paktën! E ftuar në emisionin “Liberto”, Fjolla Morina ka thyer heshtjen duke u shprehur se martesën me biznesmenin e konsideron pa frikë si gabimin më të madh në jetë.