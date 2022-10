Horror në Britani/ 24 burra të akuzuar për përdhunimin dhe ekstradimin e një vajze 13-vjeçare në Bradford

Një rast i frikshëm i përdhunimit të një të miture, që shumëkujt i kujton historinë e 12-vjeçares në Greqi, që ka pushtuar opinionin publik grek ditët e fundit, është zbuluar në Britani. Sipas raportimeve të mediave britanike, policia ka akuzuar 24 burra të moshës nga 32 deri në 63 vjeç për përdhunim, prostitucion të detyruar dhe vepra seksuale ndaj një vajze 13-vjeçare.

Policia e West Yorkshire tha në një deklaratë se hetimi i saj për shkeljet seksuale të fëmijëve jo të fundit në qytet kishte çuar në paraqitjen e dhjetëra burrave të dyshuar para gjykatave këtë muaj.

Në lidhje me këtë rast të veçantë, 24 burrat akuzohen për vepra penale që përfshijnë një vajzë, të cilat thuhet se kanë ndodhur në zonën e Bradfordit midis vitit 2007 dhe 2011.

Twenty four men in Bradford are charged with having sex with one thirteen-year-old child. This is just horrific. And it goes on again and again in town after town across the country so often that it’s barely commented on anymore. | ITV News Calendar https://t.co/d0jIIIxWQh

— Harriet Sergeant (@HarrietSergeant) October 10, 2022