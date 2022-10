Hungaria pranon të ndërtojë një tubacion që do të kanalizojë naftën ruse në Serbi

Hungaria dhe Serbia kanë rënë dakord të ndërtojnë një tubacion për të furnizuar Serbinë me naftën ruse ‘Urals’ përmes tubacionit të naftës Druzhba pasi dërgesat e Beogradit përmes Kroacisë bien nën sanksionet e BE-së, tha qeveria hungareze të hënën, siç raporton Reuters.









BE-ja ra dakord javën e kaluar të vendosë një sërë kufizimesh të reja kundër Rusisë, duke përfshirë një kufi të çmimit të naftës për dërgesat ruse të naftës së papërpunuar nga deti në vendet e treta. Serbia e merr naftën e saj nga Kroacia nëpërmjet tubacionit të naftës JANAF.

“Tubacioni i ri i naftës do t’i mundësonte Serbisë të furnizohej me naftë bruto më të lirë ‘Urals’, duke u lidhur me tubacionin e naftës Miqësia”, shkroi në Twitter zëdhënësi i qeverisë hungareze Zoltan Kovacs.

Ai shtoi se furnizimi me naftë i Serbisë ishte kryesisht përmes një tubacioni përmes Kroacisë, “por kjo nuk ka gjasa të jetë e mundur në të ardhmen për shkak të sanksioneve që janë miratuar”.

Hungaria, e cila varet kryesisht nga nafta dhe gazi rus, ka qenë kritiku më i zëshëm i sanksioneve kundër Rusisë në BE, duke thënë se masat rritën çmimet e energjisë. Budapesti mbështeti paketën e sanksioneve të javës së kaluar.