Një dollar sot në tregun e këmbimit valutor në Shqipëri blihet me 119.6 lekë dhe shitet me 120.6 lekë, duke shënuar një rritje të lehtë nga një ditë më parë.









E pandryshuar ka mbetur monedha evropiane, e cila blihet me 116.3 lekë dhe shitet me 116.9 lekë.

Paundi britanik ka shënuar një rënie, sot blihet me 131.2 lekë dhe shitet me 133. Ndërsa franga zvicerane blihet me 119.5 lekë dhe shitet me 120.5 lekë.