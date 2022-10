“Lufta në Kosovë nuk ishte e zakonshme”/ Rama përballë KE-së: Libri i Karla Del Pontes shkaktoi reagime nga Europa në Australi

Kryeministri i vendit Edi Rama gjatë fjalës së tij në Asamblenë e Këshillit të Europës foli për luftën në Kosovë. Ai theksoi se lufta e Kosovës ishte jo e zakonshme, edhe pse shumë diplomatë rus dhe serbë kërkonin të nxirrnin fakte për trafikim të qënieve njerëzore.









Lufta është punë e shëmtuar. Lufta në Kosovë nuk ishte e zakonshme por një shfaqje e përgjakshme e një diktature në kërthizën e Europës. Ishte nje tubim i ndeërgjegjes një thirje e dëshpëruar për të shpaguar integritietin në organizata ndërkombëtare. Perëndimi u lind në lartësinë e sfidës. Shumë vite më pas kjo busull humbi në këtë ndërtesë. Të njëjtat institucione sollën të drejtën e lirisë dhe dinjitetit, duke minuar vetë veprimet e tyre. Ata jo vetëm përfunduan duke vënë në pikëpytje motivet e luftës për liri të Kosovës, por mes veprimeve të tyre presupozuan se kurrë skishin pasur një të tillë. Pas ndërhyrjes së NATO-s, Karla Del Ponte, ish kryeprokurore e Hagës, pretendonte se krime të tmerrshme ishin kryer nga drejtuesit e UÇK, përfshi trafikimin e organve njerëzore. Libri natyrshëm shkaktoi valë tronditje në mbarë botën dhe kjo akuzë zuri faqen e parë nga Europa në Australi, pavarësisht faktit që akuzat u mohuan kategorikisht në Kosovë. Pyertja më misterioze ishte çfarë e ndaloi një prokurore të pushtetshme me mandate për të hetuar ngjarjen. Hetimet e saj në 2004 kishin dale më prova jo bindëse. Nuk do të angazhohem në spekulim për pyetjet e ngritura në librin e Del Pontes, ishin aq intersante sa tërhoqën vëmendjen e Putin në këtë Këshill. Një njeri i tij që quhej Konstandin Kshacev kreu i delegacionit rus në KE, në vitin 2008 paraqiti një mocion për të gjithë paraardhësit tuaj. Trajtim çnjerëzor dhe trafikim i qënieve njerëzore. Kështu e quajnë Kosovën. Kosachev që përfaqësonte ‘Rusia e Bashkuar’ e Putin. Ai u përball me sanksikone nga SHBA dhe BE.