Margot Robbie: “Doja të isha lakuriq” për skenën e famshme me DiCaprio në “Ujku i Wall Street”

Margot Robbie, dëshmoi edhe një herë se i është përkushtuar roleve të saj dhe se u shërben atyre deri në ‘kolaps’ përfundimtar.









Aktorja e lindur në Dalby, Queensland, Australi më 2 korrik 1990, nuk e imagjinonte se mund të bëhej një nga aktoret më të paguara në Hollywood, duke pasur një ndikim dinamik në industrinë e filmit. Në fund të fundit, ajo tashmë ka arritur të nominohet dy herë për Oscar dhe talenti i saj e ka shtyrë të punojë me shumë nga yjet më të mëdhenj në botën e argëtimit.

Robbie, e cila tani konsiderohet si një nga emrat më të rëndësishëm në Hollywood, ka bërë zbulime të reja në një intervistë për skenat nudo që ka xhiruar në filmin e njohur të Martin Scorsese “Ujku i Wall Street”.

Aktorja 32-vjeçare australiane me pjesëmarrjen e saj në rolin e “Naomit” u bë e njohur gjerësisht për publikun dhe i bëri përshtypje kritikëve me aftësitë e saj në aktrim. Duke luajtur së bashku me Leonardo DiCaprio në vitin 2013, ajo vetë në shumë nga deklaratat e saj i referohet personazhit që shënoi rrugën e saj.

Madje, në vitin 2014, duke folur për “The Telegraph”, Margot Robbie kishte përmendur në lidhje me skenat nudo se ajo ishte veçanërisht e “shqetësuar”, pasi trupi i saj u qarkullua në foto të ndryshme më vonë në internet. Në atë kohë, ajo vuri në dukje se Scorsese i ofroi të shkurtonte skenat për ta bërë atë më të rehatshme, por ajo e hodhi poshtë ofertën.

Në një intervistë të re të publikuar së fundmi sërish në “The Telegraph”, Robbie rishikoi ato skena të famshme: “Unë mendoj se lakuriqësia për hir të nuditetit është e turpshme. Nëse e veshin vetëm për të detyruar një vajzë të heqë rrobat e saj, atëherë kjo është e neveritshme. Por unë gjithashtu mendoj se është e neveritshme kur dikush do të jetë i zhveshur në jetën reale dhe në film nuk e lë rehat sytjena ose nuk e mban çarçafin. Të shoh dikë që duhet të jetë lakuriq dhe të mbulohet, më bën po aq të zemëruar’.

Duke folur për rolin e saj në “The Wolf of Wall Street” ajo shtoi: “E gjithë thelbi i Naomit ishte se trupi i saj ishte forma e saj e vetme në këtë botë. Kështu që kur Martin Scorsese u përpoq të më ndihmonte dhe më jepte një mantel për të mbuluar trupin tim dhe për të xhiruar skenën ku unë josh Jordan (Leonardo DiCaprio), unë thashë jo. Doja të shtrihesha lakuriq, të vendosja të gjitha letrat e mia në tryezë. Doja shumë që t’i përkushtohesha skenës’.

Gjithashtu, aktorja e njohur i ishte referuar skenave të mësipërme në vitin 2018 dhe theksoi: “Nuk është e dukshme për publikun, por ne jemi duke i filmuar këto skena dhe jemi 30 persona të grumbulluar në një dhomë të vogël. Ata janë thuajse të gjithë meshkuj dhe unë ulem dhe bëj sikur e përkëdhel veten. Është thjesht një gjë shumë e çuditshme dhe ju duhet të varrosni ngathtësinë dhe absurditetin me të vërtetë thellë dhe të angazhoheni plotësisht për atë që po bëni’.

Karriera e saj filloi në vitin 2008 me një rol të ftuar në telenovelën australiane ‘Neighbors’. Producentët ishin të impresionuar nga talenti i saj dhe i ofruan një kontratë për tre vjet. Në vitin 2011, aktorja australiane u transferua në Amerikë, ku luajti për një vit në serialin dramatik të ABC “Pan Am”. Madje, në atë kohë, siç tregon ajo, të gjithë i thanë: “A je çmendur, pse po shkon në Amerikë?”. Ju kurrë nuk do të keni sukses!”. E megjithatë ia dola ”, ka komentuar ajo.

Me të mbërritur në SHBA në moshën vetëm 20-vjeçare, ëndrrat e saj ishin përtej kinematografisë dhe veçanërisht… shkëlqyese: “Duke u rritur gjithmonë kam parë njerëz që merrnin dhurata nga Tiffany & Co. në kutinë e vogël blu dhe gjithmonë pyesja veten: “A do të më japë dikush ndonjëherë një kuti të vogël blu?”. Kështu, kur arrita në Nju Jork për herë të parë dhe pasi u futa në këtë industri, mora rrogën time të parë dhe hyra menjëherë në Tiffany’s në Fifth Avenue. Bleva një bukuri të vogël avioni me një byzylyk. Ishte gjëja më e lirë në dyqan, por vinte në një kuti të vogël blu’.

Pak më vonë Margot Robbie, biondja mahnitëse që luajti të dashurën e Leonardo DiCaprios në The Wolf of Wall Street (2013), Harley Quinn e çmendur në aventurën superheroike Suicide Squad (2016), e nominuar për Oscar me ‘I, Tonya’ (2017) , ‘Sharon Tate’ e Quentin Tarantino në përrallën ‘Once Upon a Time in…Hollywood’ dhe së shpejti do të jetë në ekranin e madh si ‘Barbie’ në filmin e parë live-action, 60 vjet pasi kukulla u publikua për herë të parë. në mars 1959.